Hapus Foto Pakai Baju One Direction Tuai Sorotan, Harry Styles Klarifikasi

ERA.id - Harry Styles klarifikasi usai menghapus foto dirinya mengenakan baju One Direction. Pada foto tersebut, Harry tampak di sebuah gym dan melakukan mirror selfie.

Pelantun lagu "As It Was" itu mengenakan baju berwarna hitam yang bergambar wajah personel One Direction. Tak lama setelah diunggah, Harry menghapus fotonya tersebut.

Sontak kejadian itu membuat heboh para penggemar hingga membuat tagar He Delete It dan The Shirt sempat trending di Twitter pada Senin, 6 Maret 2023. Sadar akan kehebohan tersebut, Harry Styles pun klarifikasi.

Harry Styles pakai baju One Direction (Instagram)

Harry mengatakan bahwa ia secara tidak sengaja mengunggah foto tersebut. Sejak awal ia hanya ingin menyimpan foto tersebut untuk dirinya sendiri.

"Mungkin seperti beberapa orang, kalian ingin menyimpan sesuatu untuk diri kalian sendiri dan mungkin suatu hari kalian tidak sengaja mengunggah ke Instagram Stories kalian," ujar Harry Styles saat tampil di Auckland untuk tur konser dunianya, dilansir dari Daily Mail.

Sementara itu, aksi Harry Styles mengunggah foto dirinya memakai baju One Direction ini membuat penggemar berspekulasi grup tersebut akan melakukan comeback. Terlebih Harry sempat menyebut nama anggota One Direction saat meraih penghargaan di Brit Awards pada Februari 2023 lalu.