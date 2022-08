Via Vallen Ungkap Perasaan Usai Menikah dengan Chevra Yolandi: Enak Banget!

ERA.id - Via Vallen mengungkapkan perasaannya usai menikah dengan Chevra Yolandi. Secara blak-blakan, pengantin yang baru menikah 15 Juli 2022 lalu ini mengatakan bahwa menikah merupakan sebuah kenikmatan yang luar biasa.

"Cobain mas, enak benaran loh nikah. Jangan ditunda-tunda, enak. Cepat banget aku jawabnya," ujar Via Vallen dilansir dari YouTube Cumicumi, Selasa (30/8/2022).



Via pun menjelaskan maksud enak yang diungkapkannya tersebut. Ia menjelaskan bahwa dengan menikah, ia bisa lebih bebas menghabiskan waktu berdua bersama sang suami.



"Maksudnya enak di sini tuh, kalau kita saling sayang kan pengin ketemu terus. Nah, kalau belum ada ikatan pernikahan kan itu jadinya fitnah, orang pasti mikir belum nikah berduaan mulu. Tapi setelah nikah, mau ke mana saja jadinya enak. Lebih plong," jelasnya.



Tak hanya itu, Via mengatakan bahwa sebelumnya ia memiliki banyak daftar hal yang ingin dilakukan bersama suaminya kelak. Usai menikah dengan Chevra, ia akhirnya bisa melakukan daftar keinginannya tersebut.



Lebih lanjut, Via juga mengatakan bahwa mereka tidak menunda untuk punya anak. Mereka berharap segera diberi kesempatan memiliki anak dan memohon dukungan doa.



"Kita tancap gas saja lah sudah. Mau dikasihnya kapan dan berapa terserah sama Allah. Mohon doanya," pungkas Via Vallen.