Selamat! Via Vallen Melahirkan Anak Pertama dengan di Tanggal Cantik 7 Juli

ERA.id - Kabar bahagia datang dari pasangan Via Vallen dan Chevra Yolandi. Pelantun lagu "Sayang" ini baru saja melahirkan anak pertamanya berjenis laki-laki yang diberi nama Agham pada Minggu (7/7/2024). Kabar bahagia ini disampaikan lewat akun Instagram Chevra.

Chevra membagikan dua foto proses persalinan. Slide pertama, foto memperlihatkan Via Vallen tengah berada di ruang persalinan. Slide kedua memperlihatkan buah hati yang baru saja lahir.

Dibagian caption, Chevra mengatakan anak pertamanya itu lahir pada 7 Juli atau 07-07-2024. Ia mengungkapkan anak laki-laki tersebut diberi nama Agham.

"07.07.2024. Jam 07.17 Wib. Alhamdulillah, Welcome to the world jagoanku AGHAM," tulis Chevra Yolandi.

Unggahan itu mendapatkan banyak respon dari rekan sesama selebriti. Mereka mengucapkan selamat atas lahirnya anak Via Vallen dan Chevra Yolandi.

"Congratulations jeung cia atas kehadiran Baby Agham. Semoga sehat selalu dan menjadi anak yang sholeh," komentar Uut Permatasari

"Welcome to the world baby Agham. Alhamdulillah ibu dan baby sehat-sehat dan lancar semua sayangku @viavallen. Jadi semakin bertambah kebahagiaannya," tulis Fitri Carlina.

"Selamat ya sayang @viavallen semoga sehat selalu dan menjadi anak yang soleh," kata Cita Citata.

"Selamat mbak Vi," ungkap ungkap Nella Kharisma.

Sebelumnya, Via Vallen dan Chevra Yolandi menggelar acara Tingkeban atau tujuh bulanan kehamilan di The Sun Hotel Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (21/6/2024).

Sang pedangdut terlihat menawan dengan baby bump yang sudah membesar. Acara ini juga berlangsung haru. Via Vallen terpantau sempat menangis sesenggukan, karena teringat dengan mendiang ayahnya.