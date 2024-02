Via Vallen Umumkan Hamil Anak Pertama: Sehat Terus Nak!

ERA.id - Pedangdut Via Vallen membagikan kabar bahagia dari pernikahannya dengan Chevra Yolandi. Via Vallen mengumumkan tengah mengandung anak pertama mereka.

Pengumuman itu dibagikan Via Vallen di Instagramnya dengan mengunggah videonya bersama sang suami. Terlihat pada video Via memberi tahu Chevra tentang kehamilannya.

Chevra begitu mengetahui kehamilan sang istri tampak tersenyum bahagia. Ia juga langsung memeluk dan mencium Via Vallen masih dengan senyum terpatri di wajahnya.

"Our Little Sunshine. Alhamdulillah, tumbuh sehat terus yaa nak," tulis Via Vallen pada keterangan unggahannya, Kamis (15/2/2024).

Pada lanjutan videonya menampilkan Via sedang memeriksakan kandungannya ke dokter. Terlihat di monitor USG dan Via Vallen yang tersenyum bahagia mendengar kondisi calon bayinya dalam keadaan sehat.

Unggahan Via Vallen itu langsung menyita perhatian publik. Banyak netizen yang mengucapkan selamat kepadanya dan Chevra Yolandi, dan mendoakan kehamilannya berjalan dengan lancar.

"Sehat sehat yaa mba viaa dan utun lancar sampe persalinan aaamiinnn," komentar netizen.

"Congratss kak Via dan kak Chevra. Semoga mommy and baby sehat2 selalu yaa," ucap yang lain.

"Alhamdulilah, sehat selalu ya bumil," tambah yang lainnya.