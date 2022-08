Video Momen Pernikahannya Disebar Tanpa Izin, Jennifer Lopez Ngamuk

ERA.id - Jennifer Lopez tak bisa menahan kekesalannya setelah mengetahui video momen pernikahannya dengan Ben Affleck disebar ke publik tanpa izin. Pada video yang tersebar, artis yang biasa disapa JLo ini terlihat menyanyikan lagu khusus untuk Ben Affleck di perayaan pernikahan mereka.

Lagu tersebut memiliki lirik utama yang berbunyi "Can't get enough", yang mana dinyanyikan dengan JLo diiringi beberapa penari. Diketahui bahwa lagu tersebut belum pernah dirilis secara resmi.



Melihat momen tersebut tersebar, JLo pun geram dan ambil tindakan, bahkan mengomentari akun salah satu penggemarnya yang ikut menyebarkan. Ia mengatakan bahwa menyebarkan video tersebut termasuk tindakan mengambil keuntungan dari acara yang sebenarnya privasi.



"Ini direkam tanpa izin. Siapapun yang melakukan ini jelas-jelas mengambil untung dari momen privat," komentari JLo pada akun penggemar, dilansir dari ET.



JLo sendiri mengaku tak tahu siapa yang merekam momen tersebut dan menyebarkannya. Ini lantaran para tamu undangan pernikahannya sudah diharuskan menandatangani Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi atau Non-Disclosure Agreement (NDA).



Artis berusia 53 tahun itu pun menyatakan bahwa ia akan berbagi momen pernikahan dan apapun tentang dirinya, jika ia sudah merasa siap. Ia meminta orang-orang untuk tidak menyebarluaskan momen pernikahannya.



"Apapun yang saya bagikan itu atas nama JLo dan hanya untuk berbagi dengan penggemarku, yang bakal saya lakukan saat saya siap. Ini diambil tanpa izin kita dan dijual demi uang. Terima kasih sudah peduli, aku cinta kalian," pungkasnya.



Usai dikomentari JLo, akun penggemar tersebut pun langsung menghapus video tersebut. Ia juga membagikan komentar JLo tersebut di media sosial dan diketahui disukai oleh JLo sendiri.