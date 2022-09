Pisah Ranjang Bertahun-tahun Sebelum Cerai dengan Aldi Bragi, Ririn Dwi Ariyanti: Aku Merasa Hidup Sendirian

ERA.id - Ririn Dwi Ariyanti berbagi tentang pernikahannya dengan Aldi Bragi, yang berakhir pada perceraian pada Februari 2022 lalu. Ririn mengungkap bahwa sebelum bercerai, pernikahannya dengan Aldi memang sudah tidak baik-baik saja selama bertahun-tahun.



Artis berusia 36 tahun itu menyebut bahwa ia merasa sendirian meskipun sudah menikah. Ia bahkan sampai berpikir mengenai manfaat dari sebuah pernikahan itu sebenarnya untuk apa.



"Kayak aku nggak merasakan aku berumah tangga. Ada nggak yang bisa aku ceritakan soal pernikahan aku? I don't know," ujar Ririn, saat berbincang dengan Alvin Adam, di YouTube Cumicumi.



"Aku cuman merasa tetap hidup kayak sendirian saja, nggak punya teman hidup, berjuang sendiri. Sampai aku berpikir tuh kalau nikah untuk apa?" tambahnya.



Ririn menyampaikan bahwa saat menikah, ia memiliki pasangan di sampingnya, tetapi tak tahu hal apa yang harus mereka lakukan. Mereka bahkan tidak berbicara satu sama lain bertahun-tahun, hingga anak menanyakan hal tersebut.



"Ada pasangan di samping aku, tapi aku kayak apa yang aku lakukan dengan pasangan di samping aku ini. 'Why mama sama bapak don't talk to each other anymore?'. (Jawaban) We better not to talk," jelasnya.



Lebih lanjut, Ririn bahkan mengatakan tak mengetahui orang seperti apa yang ia nikahi selama ini. Mereka tak berbicara satu sama lain meski satu rumah dan sudah lama pisah kamar sebelum akhirnya resmi bercerai.



"Aku itu sampai nggak tahu orang yang aku nikahi itu seperti apa. Sampai kita serumah nggak ngomong bertahun-tahun, pisah kamar, aku yang ngalah aku tidur di luar kamar," pungkas Ririn Dwi Ariyanti.



Sementara itu, Ririn Dwi Ariyanti dan Aldi Bragi menikah pada 11 Juli 2010 dan sudah dikaruniai tiga orang anak. Mereka bercerai pada 10 Februari 2022 lalu, setelah Aldi Bragi mengajukan permintaan talak ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 30 Agustus 2021.