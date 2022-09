Ikut Resah Soal Kasus Istri Ferdy Sambo Tak Ditahan Karena Alasan Anak, Bio One Speak Up: Boleh Gampar Nggak?

ERA.id - Aktor Bio One ikut menyoroti istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi yang tidak ditahan meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J. Putri tak ditahan lantaran ia masih memiliki anak balita berusia 1,5 tahun.



Mengetahui kabar ini, Bio One pun menuliskan pendapatnya melalui Instagram pribadinya. Ia mengunggah tangkapan layar berita tentang tidak ditahannya istri Ferdy Sambo, yang disetujui oleh anggota DPR.



"Kalo kayak gini boleh gampar sm dorong org gak," tulis Bio One di keterangan unggahannya, pada Kamis (1/9/2022).





Bio kemudian membandingkan kasus Putri Candrawathi yang tidak ditahan padahal berstatus tersangka pembunuhan, dengan seorang ibu di Aceh yang ditahan dengan bayinya karena kasus UU ITE. Bio juga menyertakan potongan berita kasus ibu dari Aceh tersebut.



Unggahan Bio One ini pun mendapat banyak komentar dengan netizen. Mereka mengaku senang melihat Bio One yang seorang publik figur berani menyuarakan keresahan akan masalah tak ditahannya Putri ini.



"Asek pada brani speak up nih para aktor," komentar netizen.



"Bio sangat mewakili," kata yang lain.



"RIP sila kelima pancasila," sambung yang lainnya.



Seperti diketahui, selain Bio One, Jefri Nichol merupakan aktor lainnya yang berani melontarkan keresahan akan tidak ditahannya Putri Candrawathi. Ia membandingkan dengan para ibu lainnya yang tetap ditahan meski punya anak. Jefri bahkan mengunggah berita tentang Putri itu dan memberikan umpatan kasar "T*I", di Instagram Storiesnya.