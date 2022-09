Liz Truss Terpilih Jadi PM Inggris, Ridwan Kamil Yakin Berkat The Power of Cendol Elizabeth: Ternyata Kejadian

ERA.id - Menteri Luar Negeri, Liz Truss terpilih menjadi Perdana Menteri Inggris baru pada Selasa (6/9). Ia menggantikan Boris Johnson yang menyatakan mengundurkan diri pada awal Juli silam.



Truss mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan Parta Konservatif mengalahkan koleganya, eks Menteri Keuangan, Rishi Sunak. Ia mendapatkan 57,4 persen suara. Sedangkan, Sunak hanya mendapatkan 42,6 persen suara.



Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengucapkan selamat kepada Liz Truss. Lewat Instagram pribadinya, ia membagikan foto kenangan dirinya bersama Liz Truss. Kala itu, Liz Truss tengah melakukan kunjungan ke Indonesia.



Dibalik kemenangannya, suami Atalia Praratya ini merasa ada 'peran' dari minuman tradisional cendol suguhannya. Berkat minuman buatannya, Liz Truss bisa memenangkan pemilu.

Ridwan Kamil dan Liz Truss (Foto: Instagram/@ridwankamil)





"Selamat kepada HE Elizabeth Truss, yang terpilih sebagai Perdana Menteri Inggris yang baru," tulisnya.



Ayah mendiang Eril ini mengatakan sempat mengucapkan doa untuk Liz ketika bersulang sebelum meminum es cendol Elizabeth khas Bogor.



"Saat di Bogor November 2021 lalu, Ibu Lizz Truss, saat itu Menlu Inggris, kami suguhi dengan minuman yang khas dengan namanya yaitu Cendol Elizabeth," katanya.



"Saat bersulang, saya sempat bicara, 'Sukses untuk Ibu, semoga karirnya naik terus jadi Perdana Menteri'. Eh ternyata kejadian beneran jadi Perdana Menteri," lanjutnya.



Gubernur yang kerap disapa Kang Emil ini merasa berkat doanya dan es cendol buatannya menghantarkannya menjadi Perdana Menteri. Ridwan Kamil juga menyarankan siapapun yang membeli es cendol Elizabeth harus mengucapkan cita-citanya juga.

Es Cendol Elizabeth (Foto: Instagram/@ridwankamil)





"The power of cendol Elizabeth. Ayo pada beli cendolnya sambil ucapkan cita-citanya, Insya Allah terkabul," ungkapnya.



"Sambil kejar cita-citanya dengan kerja, kerja, kerja, tipes, kerja lagi dan the power of doa tentunya. Semangat semuanya." tambahnya.