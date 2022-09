Dilaporkan Gus Irfan dan Kuasa Hukumnya, Atta Halilintar Respons Begini

ERA.id - Atta Halilintar memberikan respons terkait dirinya yang dilaporkan oleh Gus Irfan dan kuasa hukumnya, Firdaus Oiwobo. Atta dilaporkan atas tuduhan penghinaan dan pencemaran nama baik ke Polres Metro Jakarta Selatan.



Mengenai laporan tersebut, Atta sendiri mengaku belum mengetahui secara pasti. Untuk itu, ia tidak bisa memberikan pendapat terkait laoran tersebut.



"Waduh saya belum tahu. Belum bisa jawab," kata Atta Halilintar, di YouTube Official Nit Not, pada Minggu (11/9/2022).



Meski demikian, suami Aurel Hermansyah itu meminta agar aksinya menghapus video podcast bersama Gus Irfan dan Firdaus Oiwobo tidak dibicarakan lagi. Akibat penghapusan video tersebut, Atta menyebut dirinya adalah pihak yang sebenarnya paling dirugikan.



"Sebenarnya kalau di-take down itu saya yang rugi, kan saya yang modal, bayar, segala macam. Tapi itu sebenarnya kan hak seseorang mau take down atau nggak. Akunnya kan akun saya," jelasnya.



Sebagai informasi, Atta Halilintar dilaporkan oleh Gus Irfan dan Firdaus Oiwobo karena merasa tersinggung atas sikapnya. Tindakan Atta yang menyinggung adalah menghapus podcast bersama Gus Irfan dan Firdaus, serta mengucapkan hal yang tidak mengenakkan hari mereka ketika Atta membuat podcast bersama Gus Miftah.