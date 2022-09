Diancam Nikita Mirzani, Hacker Bjorka Tak Takut: Anda Mencari Nama Baik untuk Menutupi Masa Lalu

ERA.id - Nikita Mirzani sempat menyebut Bjorka sebagai tukang mengarang. Ia bahkan menyepelekan kemampuan Bjorka sebagai hacker. Bahkan, ibu anak tiga ini mengancam akan membongkar identitas asli Bjorka.



Mengetahui hal itu, Bjorka membalas ancaman Nikita Mirzani dengan balasan menohok. Ia mengaku terang-terangan tak punya waktu meladeni janda anak tiga itu.



"Halo nyonya, saya tidak punya banyak waktu untuk meladeni anda," tulis Bjorka dalam bahasa Inggris, dikutip dari akun gosip Instagram @nyinyir_update_official.

Balasan Bjorka (Foto: Instagram/@nyinyir_update_official)





Bjorka merasa mantan kekasih John Hopkins ini sedang menutupi masa lalunya yang buruk.



"Karena anda hanya mencari nama yang baik untuk menutupi masa lalu anda yang buruk," lanjutnya.



Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka ramai-ramai menghujat Nikita Mirzani yang dinilai panjat sosial alias pansos dari masalah orang lain.



"Pansos mulu nyai, kayak yang pengen banget dihujat," komentar akun @anggie****

"Dia emang enggak ngaca sih sama masa lalu terkenal gara-gara pansos sama Riski The Potter dan karena banyak kasus. Tapi sekarang belagunya bukan main dah kayak banyak prestasi aja, padahal nol," tulis akun @arkarmn****

"Dasar emang pengen pansos aja nyai," lanjut akun @contes******



Sebelumnya, Nikita Mirzani menyentil Bjorka. Ia merasa Bjorka tukang mengarang. Ia menyepelekan kemampuan Bjorka sebagai hacker. Bahkan, bintang film Comic 8 ini mengancam membongkar identitas asli Bjorka.



"Bjorka elo hacker apa tukang ngarang sih. Bikin heboh 1 Indonesia tapi data-data ngambil dari kelurahan sama di Google plus di kasih bumbu-bumbu bohong sama ngarang," tulisnya, dikutip Instagram story @nikitamirzanimawardi_172.



"Plus ada yang dikurang-kurang-kurangin dan di tambahin. Haduh. Tunggu saya yang bongkar identitas kamu yah," lanjutnya.



Nikita Mirzani menyarankan Bjorka agar lebih belajar lagi menjadi hacker handal. Bahkan, ia bersedia membiayai sekolah Bjorka supaya jadi hacker ternama.



"Saran dari aset negara. Coba belajar lagi yang jauh sana. Kalau kurang biaya bilang sama saya. Nanti saya biayaiin sampai jadi hacker top Indonesia," tuturnya.



"Lalu kalau udah smart, tolong jaga negara ini dari hacker luar negeri plus luar angkasa. Nyebarin NIK KTP kok bangga wkwkwkwk ngakak gue tuh pagi-pagi," lanjutnya.



Nikita Mirzani mengklaim bahwa data-data artis atau pejabat tak susah untuk ditemukan. Menurutnya, data bisa diketahui dari Wikipedia dan Google+.



"Namanya artis apalagi pejabat Indonesia semua datanya ada di Wikipedia dan Google plus di Pak RT, kelurahan, kecamatan, dan juga ada di arsip sekolah jaman dulu kala," ujarnya.



"Bjorka pasti kebanyakan ngelem aibon ni makanya rada-rada sengklek otaknya," tutupnya.