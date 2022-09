Semua Beda Agama, Verrell Bramasta Tegas Pilih Nikahi Natasha Wilona, Jika Nama Livy Renata dan Febby Rastanty Masuk List

ERA.id - Hubungan Verrell Bramasta dan Natasha Wilona yang sudah kandas banyak disayangkan oleh publik. Walau sudah kandas, keduanya masih berteman dengan baik. Putra Venna Melinda ini juga kerap mengajak Natasha ke berbagai acara.



Pasca putus dari Natasha Wilona, Verrell Bramasta dekat dengan beberapa artis wanita. Ia dikabarkan dekat dengan lawan mainnya, Febby Rastanty hingga Livy Renata.



Ketika diminta pilih antara Febby Rastanty, Livy Renata atau Natasha Wilona. Verrell memilih pasangan hidupnya adalah Natasha Wilona.



"Aku beri kamu pilihan pasangan ya, Natasha Wilona, Livy Renata, Febby Rastanty? Diantara tiga itu, pilih satu yang mendekati pakai perasaan?" tanya Boy William, dikutip dari kanal YouTube BW.



"Oh damn, to be fair kayaknya yang udah know me in and out kayak yang udah segala macem ya Wilona," jawab Verrell.

Verrell Bramasta (Foto: YouTube/BW)





Sudah putus dari Natasha Wilona, pria berusia 26 tahun ini kini belum menemukan penggantinya. Ia kini tak mau pacaran dan ingin menemukan pendamping hidup untuk ke jenjang pernikahan.



"Gue enggak mau pacaran-pacaran. Nanti kalau lo dapat kabar itu berarti kabar bahwa aku akan menikah," kata Verrell.



Verrell mengatakan hubungannya dengan bintang film Rumah Pasung ini kandas karena perbedaan agama. Jika keduanya satu keyakinan, Verrell tanpa segan langsung melamar Natasha Wilona.



"Sejujurnya, kayaknya yang sudah tahu aku luar dan dalam, segala macam, ya Wilona. Again, there is a gap between us (beda agama)," ujar Verrell.



"Kalau kalian satu agama, hajar enggak?" tanya Boy William.



"Ya, for sure, ya. Of course, ya," jawab Verrell.



Verrell menanggapi soal hubungannya dengan Natasha Wilona dianggap hanya dijadikan konten. Verrel membantah isu itu dan menegaskan dirinya memang sayang dengan Natasha. Sampai sekarang, Verrell belum kunjung menemukan pengganti Natasha Wilona.



"No (bukan sekedar shipping content). Ya (emang sayang Natasha Wilona). Gue habis (putus) sama dia kan belum pacaran-pacaran lagi. Cuma dekat-dekat doang." tutur Verrell.