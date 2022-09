Putus dari Pete Davidson, Kim Kardashian Incar Calon Pasangan dari Kalangan Dokter dan Profesi Hukum

ERA.id - Pasca putus dengan Pete Davidson, Kim Kardashian mengungkap tipe kekasih idamannya yang baru. Hal ini diungkapkan Kim saat tampil menjadi bintang tamu di program The Late Late Show With James Corden.



Pada acara tersebut, awalnya James Corden bertanya mengenai rencana masa depan Kim, setelah putus dengan Pete Davidson. James juga menanyakan mengenai cara Kim mencari pria baru untuk menjalin hubungan dengannya, seperti melalui aplikasi kencan.



"Apakah kamu diatur oleh teman? Apakah kamu menggunakan aplikasi kencan? Bagaimana cara seorang Kim K, bisa mendapatkan teman kencan?" tanya James Corden, dilansir dari Page Six, Senin (19/9/2022).



Mengenai hubungan selanjutnya, Kim mengatakan bahwa ia belum menginginkannya. Ia mengaku ingin beristirahat sejenak dari hubungan asmara dan fokus terhadap dirinya sendiri.



"Aku cuma ingin bersantai sebentar. Aku rasa aku butuh waktu untuk diri sendiri dan fokus menyelesaikan sekolah dan segalanya," tuturnya.



Meski demikian, Kim tak memungkiri bahwa ia sebenarnya juga sudah menyiapkan diri untuk hubungan berikutnya. Ia mengaku ingin berkencan bukan dari kalangan selebrita, melainkan seperti dokter dan seseorang yang bekerja di firma hukum.



"Tapi aku rasa rute selanjutnya aku merasa harus melakukan sesuatu, seperti pergi ke tempat yang berbeda. Jelas apa pun yang saya lakukan tidak berhasil. Entahlah, mungkin aku akan ke rumah sakit dan bertemu dengan dokter, atau ke firma hukum," jelasnya.



"Aku rasa akan seperti ilmuwan, ahli saraf, ahli biokimia, dokter, pengacara. Mungkin itu yang aku bayangkan di masa depan," tambah Kim.



Seperti diketahui, usai cerai dengan Kanye West, Kim Kardashian menjalin hubungan dengan Pete Davidson. Sayang, hubungan keduanya hanya berjalan selama sembilan bulan, hingga akhirnya putus karena jarak dan kesibukan mereka yang berbeda.