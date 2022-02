Kembali Berulah, Kanye West Sindir Pete Davidson Lewat Poster Film Venom: Let There Be Carnage

ERA.id - Kanye West berulah kembali. Usai menyenggol Kim Kardashian dan Billie Eilish, kali ini Kanye secara terang-terangan menyindir Pete Davidson di Instagramnya dengan menggunakan poster film Venom: Let There Be Carnage.



Pada poster yang diunggahnya, Kanye terlihat mengedit wajah Venom menjadi wajahnya dan Pete, yang membuat mereka seolah bersiap bertengkar. Tak hanya itu, Kanye juga menyematkan keterangan bahwa poster itu menggambarkan pertarungannya dengan Pete.



"Fight night West versus Davidson," tulis Kanye West, pada Minggu (13/2/2022).



Postingan Kanye West (Instagram)





"Tidak, kamu tidak akan pernah bertemu dengan anak-anakku," tulis Kanye pada keterangan foto tersebut.



Sebagai informasi, Kanye West sendiri belakangan ini memang kerap mengusik kebersamaan Pete Davidson dengan Kim Kardashian. Sejak Pete dan Kim mengumumkan mereka berpacaran, Kanye mendadak meminta rujuk kepada Kim lewat beberapa wawancaranya dan unggahan media sosialnya.

Tag: Kim Kardashian Kanye West Pete Davidson