Hubungannya dengan Pangeran William Kerap Disorot, Pangeran Harry Minta Netizen Berhenti

ERA.id - Pangeran Harry dikabarkan meminta netizen untuk berhenti mengomentari hubungannya dengan sang kakak, Pangeran William. Diketahui, sejak meninggalnya Ratu Elizabeth II, Pangeran Harry dan Pangeran William yang harus sering bersama di masa duka selalu menuai sorotan publik.



Terkait sorotan ini, seorang teman Pangeran Harry mengatakan bahwa ia ingin orang-orang berhenti membicarakan hubungannya dengan Pangeran William. Pangeran Harry ingin publik fokus pada pemakaman sang nenek.



"Orang-orang perlu berhenti membicarakan hal ini (hubungan Harry dan William) dan fokus kepada nenek saya," ujar teman mengutip omongan Harry, dimuat oleh Page Six, Senin (19/9/2022).



Tak hanya Harry, Pangeran William ternyata memiliki keinginan yang sama. Suami Kate Middleton itu menginginkan orang untuk fokus pada penghormatan terakhir Ratu Elizabeth II.



"William lagi coba mengatasi kesedihannya atas kepergian sang nenek daripada mengurusi hubungannya dengan Harry. Dua bersaudara itu berusaha yang terbaik untuk bisa akrab," ujar sumber lain.



Sebagai informasi, sebelumnya The Sunday Times of London mengabarkan bahwa Pangeran William dan Pangeran Harry mengalami kecanggungan selama masa berduka meninggalnya Ratu Elizabeth II. Diberitakan, seorang sumber terdekat Harry mengatakan bahwa kedekatan mereka membuat keduanya tidak nyaman.



Sementara itu, hubungan Harry dan William memang dikabarkan tidak baik beberapa tahun belakangan ini. Hubungan kakak-adik yang awalnya akrab ini berubah sejak Harry memutuskan melakukan wawancara, di mana ia menyebut dirinya dan William berada di jalur berbeda, pada 2019 lalu.



Puncak hubungan mereka semakin merenggang setelah Harry dan istrinya, Meghan Markle memutuskan untuk mundur dari peran kerajaan pada Januari 2020. Keretakan juga semakin diperparah setelah Harry dan Meghan mengungkap soal kehidupan Kerajaan Inggris dalam wawancara bersama Oprah Winfrey.