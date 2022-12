Harry Ngaku Ketakutan Dibentak Pangeran William, Netizen: Anak Manja!

ERA.id - Volume kedua dokumenter Harry & Meghan, mengungkap fakta mengejutkan tentang hubungan Harry dan Pangeran William. Harry mengaku ketakutan saat dibentak oleh kakaknya, Pangeran William selama rapat keluarga.

Kemarahan Pangeran William itu diceritakan oleh Harry terjadi saat ia dan Meghan Markle memutuskan untuk tidak lagi tinggal di istana, pada 2020 lalu. Saat itu, Harry mengaku telah mengirim email ke tiga sekretaris pribadi dan meminta pertemuan dengan Pangeran William, Charles (saat itu masih pangeran), dan mendiang Ratu Elizabeth.

Namun, pertemuan tersebut dilakukan setelah Meghan pulang lebih dahulu ke Kanada, sehingga Harry menghadapi keluarganya sendiri. Selama pertemuan, Harry diberikan beberapa pilihan mengenai rencananya untuk pindah dari istana.



"Aku diberi opsi. Opsi pertama semua tetap tinggal, tidak ada perubahan. Opsi kedua semua keluar. Aku memilih opsi setengah keluar setengah masuk. Kami punya pekerjaan sendiri, tapi tetap bekerja untuk ratu," kata Harry, dilansir dari People, Jumat (16/12/2022).

Pertemuan tersebut berjalan dengan intens dan melibatkan emosi. Harry bahkan mengaku ketakutan karena kakaknya, Pangeran William membentaknya. Ia mengaku sedih melihat William tak lagi membelanya dan lebih memihak kerajaan.



"Detik itu sangat jelas kalau aku sebenarnya tidak punya pilihan. Rasanya menakutkan melihat kakakku membentak dan berteriak kepadaku. Ayahku bicara hal yang tidak benar dan nenekku hanya duduk dan diam mendengarkan semuanya," tutur Harry.



Pernyataan Harry tentang Pangeran William ini pun ramai dibahas netizen di Twitter. Banyak yang meledek Harry dan mengatakan bahwa reaksi Pangeran William saat itu sangat wajar.

Watch video: Harry describes 'terrifying' moment William screamed at him.

A grown privileged rich man now acting like a spiteful child.

Hard to believe he served in the armed forces, yet states it was "terrifying" having his brother scream at him. 🙄https://t.co/m9wQemcaD1