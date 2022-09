Kini Ganti Nama, Tunangan Chelsea Islan Resmi Dibaptis, Pindah Agama Demi Menikah?

ERA.id - Chelsea Islan sudah dilamar oleh kekasihnya yang merupakan politisi Partai Golkar, Rob Clinton. Pasca melamar Chelsea Islan, baru-baru ini Rob Clinton melakukan baptis percik.

Melalui Instagram pribadinya, Rob Clinton membagikan dua foto tengah menjalani baptis percik bersama keluarganya.

Tak lupa, bintang film Sebelum Iblis Menjemput ini ikut menemani sang tunangan ketika baptis percik.

Rob Clinton, Chelsea Islan dan keluarga (Foto: Instagram/@robclintonkardinal)

Mereka semua tampak mengenakan pakaian bernuansa putih. Difoto slide berikutnya, Rob Clinton membagikan momen dirinya dibasahi dengan air suci oleh Romo, yang menandakan dirinya resmi dibaptis menjadi Katolik.

"Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin," tulisnya menggunakan bahasa Inggris, dikutip dari Instagram @robclintonkardinal.

Rob Clinton (Foto: Instagram/@robclintonkardinal)

Dibagian akhir caption, Rob Clinton menambahkan nama Alexander yang diduga menjadi nama barunya pasca dibaptis.

"Selamat datang Mr. Alexander," lanjutnya.

Unggahan itu mendapatkan respon dari Chelsea Islan. Ia mendoakan sang tunangan agar selalu diberkati oleh sang pencipta.

"Aku mencintaimu. Semoga Tuhan memberkatimu dengan berlimpah belahan jiwaku," balas Chelsea Islan menggunakan bahasa Inggris.

"Aku mencintaimu sayang. GBU selalu Alexandraku," jawab Rob Clinton.

Tak hanya Chelsea Islan, netizen juga ramai-ramai mengomentari unggahan Instagram Rob Clinton. Mereka mengucapkan selamat karena Rob Clinton sudah memeluk agama barunya, yakni Katolik. Di mana sebelumnya Rob bergama Kristen Protestan.

"Welcome to the Katolik Family," komentar akun @axellzyo****

"Selamat bergabung sebagai anggota gereja Katolik," tulis akun @prety****

"Proficiat. Selalu bersyukur, segala niat dan harapanharapan diberkati Tuhan dan berkelimpahan sukacita amin," kata akun @irma_as****

Diduga, Rob Clinton pindah agama karena segera menikahi Chelsea Islan. Rob melamar Chelsea pada 26 Oktober 2021 silam setelah berpacaran semenjak 2019.