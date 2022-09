Haters Minta Maaf Berkali-kali Usai Diancam Bakal Dilaporkan ke Polisi, Fuji: Siapin Tisu Yah Sayang

ERA.id - Fuji tampaknya sudah sangat geram dengan ulah salah satu haters, yang kerap mengomentari semua postingannya. Fuji membagikan tangkapan layar ujaran kebencian yang diberikan haters tersebut di Instagram Stories, pada Selasa (27/9/2022).



"Sssh diam ya cantik. Gaada waktu buat kamu, selamat bersenang2 dalam kebencian," tulis Fuji pada unggahannya.



Fuji juga membalas pesan kebencian yang diberikan si haters tersebut. Ia bahkan sudah berencana untuk melaporkan hal ini kepada pihak berwajib, yang akhirnya membuat haters ketakutan.

"Siap-siap aku cari ya, aku udah ss semuanya. Tunggu tim IT nyari kamu ya. Thank you, pasal berlapis," pesan Fuji.



"Swoory uti, sebenarnya aku fans SMA kamu. Sekali lagi minta maaf banget uti, gak ada maksud lain aku selalu dukung kamu. Maaf sekali lagi uti," kata si haters.



Fuji sendiri tampaknya tak memedulikan permintaan maaf si haters. Ia memilih untuk mengingatkan haters tersebut untuk makan, sebelum nantinya tak lagi bisa menikmati jika sudah dilaporkan.



"Siapin tisu ya sayang, jangan lupa makan. Takutnya di sana makanan gaenak. Ketawa dikit," jawab Fuji.