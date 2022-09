Profesional Walau Istri Habis Keguguran, Keputusan Onadio Leonardo Tetap Mangung Banjir Pujian

ERA.id - Onadio Leonardo tetap menjalankan kewajibannya untuk menghibur para penggemarnya, meskipun tengah dirundung kesedihan. Diketahui Onadio tetap manggung di acara Pestapora pada Jumat (23/9/2022), meskipun sang istri, Beby Pricilia baru mengalami keguguran.



Hal ini diungkap pria yang biasa disapa Onad itu saat menyapa penonton di aksi panggungnya. Ia mengaku tengah bersedih karena sang istri keguguran, tetapi tetang harung manggung.



"Ini agak sedih sih. Jadi hari ini sebenarnya istri gue lagi keguguran," ungkap Onadio, dilansir dari TikTok @stipensalas, Rabu (28/9/2022).



Onad berterima kasih kepada para penonton yang hadir untuk melihatnya manggung. Ia mengaku butuh dihibur, lantaran baru saja kehilangan calon anaknya.



"Thank you banget yang sudah datang. Gue cuma mau minta yang di sebelah kanan buat menghibur gue. You know, anak gue kan mati ya, lo tahu nggak perasaan gue," tutur Onad.



Aksi Onadio Leonardo yang terlihat santai dan profesional untuk tetap manggung, meski dirundung kesedihan ini mendapat pujian dari netizen. Mereka salut akan sikap Onadio yang masih bertanggung jawab di tengah kesedihannya.



"Profesional bgt," komentar netizen.



"Keknya dia lgi sedih banget, tapi tetap berusaha profesional," ucap yang lain.



"Sedihnya kelihatan, tp ttp profesional," tambah yang lain.