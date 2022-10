Momen iKON 'Serap' Energi iKONIC: Kalian Gokil!

ERA.id - Grup idola K-pop iKON melontarkan komentar melihat semangat dan energi para penggemar atau iKONIC yang menyaksikan penampilan mereka dalam festival musik JISPHORIA di Jakarta International Stadium pada Sabtu (1/10) malam.



Salah satu personel, Song mengatakan, "Kalian gokil!" dengan mantap usai grupnya menyanyikan sejumlah lagu populer seperti "Sinosijak", "Rhythm Ta", "But You" dan "Dragon".



Chan mengaku selalu terharu dan senang kala tampil di Indonesia. Dia senang karena mendapatkan sambutan dari para iKONIC sejak tiba di bandara beberapa waktu lalu.



"Aku selalu terharu dan senang, tiba di bandara melihat semangat iKONIC. Kami senang semuanya bersemangat," kata dia.



"Aku cinta kamuuuuu," kata para personel iKON berbarengan.



Jay juga senang mendapat sambutan hangat di Indonesia. Song lalu memberikan flying kiss yang disambut jeritan para iKONIC.



Bobby ketika ditanya mengenai Indonesia mengaku teringat warna hijau. Menurut dia, Negara Kepulauan ini hangat. Dia juga senang karena para penggemar tak melupakannya.



Setelah menyapa para penggemar dari atas panggung, iKON melanjutkan penampilan mereka, membawakan lagu "Love Scenario" dan "Freedom" sebagai penutup.



"Terima kasih," kata iKON sembari pamit.



iKON kali terakhir tampil di Indonesia melalui sebuah festival musik pada 21 November 2019. Kala itu, keenam personel grup yakni Bobby, Ju-ne, Jay, Chan, Song dan DK membawakan sekitar sembilan lagu populer mereka, termasuk "Love Scenario", "Killing Me", "Rhythm Ta", "Freedom" dan "B'day" saat itu.



Mereka tampil energik, bergerak ke sana kemari mengikuti koreografi setiap lagu dan berkali-kali membuat para iKONIC menjerit karena mencoba mendekat ke arah mereka.



Itu kali pertama iKON tampil di Jakarta tanpa kehadiran sang leader B.I., yang meninggalkan grup karena tersandung kasus.



iKON pada Mei lalu melakukan comeback melalui mini album keempat berjudul "Flashback" dengan lagu utama "But You" yang liriknya ditulis Bobby. Bobby juga berpartisipasi dalam penulisan lirik lima lagu lainnya termasuk "Dragon" dan "Gold". Sementara itu, DK dan Jay berpartisipasi dalam produksi lagu "Dragon".