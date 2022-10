Meradang Lihat Konten Prank KDRT Baim Wong, Deddy Corbuzier: Merendahkan Polisi!

ERA.id - Baim Wong kini tengah menuai kritikan publik terkait kontennya, termasuk Deddy Corbuzier. Seperti diketahui, Baim Wong dan istrinya, Paula Verhoeven membuat konten prank pengaduan kekerasan dalam rumah tangga ke polisi, di tengah kasus yang menimpa Lesti Kejora dan Rizky Billar.



Melihat konten tersebut, Deddy Corbuzier mengaku tak habis pikir dengan pemikiran Baim Wong. Deddy menegaskan bahwa Baim sudah kelewatan batas dan tidak lucu sama sekali.



"@baimwong sorry bro, kali ini loe chuaxs bgt, dan gue sirik. Gimana caranya gue bisa kaya loe ya konten keluarga sama prank," tulis Deddy Corbuzier di unggahan Instagramnya, sambil membagikan cuplikan konten prank Baim Wong, pada Minggu (2/10/2022).



"But bro, this is out of limit. I'm sorry, not funny," tambahnya.



Lebih lanjut, Deddy Corbuzier menegaskan bahwa perbuatan Baim Wong dan Paula Verhoeven itu sangat merendahkan pihak kepolisian. Deddy juga mengatakan bahwa ia tidak akan menghubungi Baim secara pribadi.



"Ini jelas merendahkan polisinya! Dan KDRT. Are you out of your mind?! Yes, I didn't chat you personally. Coz this is isn't personal," pungkas Deddy Corbuzier.



Unggahan Deddy Corbuzier itu pun langsung banyak dikomentari oleh rekan artis lainnya. Banyak dari mereka yang turut menyayangkan perbuatan Baim Wong tersebut.



"Kegimikan dalam rumah tangga," komentar Uus.



"Kenapa sih? Ini namanya temen ya? Masa musibah dijadiin bahan begini," kata yang lain.



"KDRT bukan untuk bercandaan apalagi prank. Polisi pun di prank gimana nih," ucap Sabrina Chairunnisa.