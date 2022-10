Open Minded hingga Bisa Jadi Tempat Sharing, 5 Kualitas Jodoh Idaman Anak Muda Indonesia

ERA.id - Generasi muda selalu jadi pembawa perubahan, termasuk soal budaya kencan. Dulu, biasanya orang mencari jodoh dari asal atau status sosial yang sama. Tapi dengan pola pikir baru, kedua hal tersebut nggak selalu jadi prioritas lagi.

Kita jadi lebih menghargai hal-hal yang otentik dan personal, dan nggak ragu bikin relationship goals versi sendiri. Misalnya nih, buat kita penting untuk cari pasangan yang mau diajak glow up bareng, atau cari pasangan yang sepakat pake sneakers bareng di acara resepsi nikahan kita nanti.



Berdasarkan survey Tinder kepada anak muda di Indonesia, inilah lima kualitas utama yang dicari untuk calon jodoh mereka, seperti dirangkum Era.id dari siaran resmi Tinder.

1. Open-minded dan bisa menerima perbedaan

“Aku punya pandangan dan preferensi pribadi untuk hal-hal tertentu, dan aku ingin pasangan aku bisa mencoba memahaminya,” ucap Andreas, member Tinder berusia 22 tahun.



79% responden mengemukakan bahwa mereka mencari seseorang yang berpikiran terbuka dan bisa menerima pandangan mereka. Berpikiran terbuka dianggap sebagai kunci dari respect dan empati terhadap pasangan, terlepas perbedaan yang dimiliki keduanya. Tinder bisa jadi solusi buat nemuin calon pasangan potensial sesuai kualitas tersebut, karena di sana, kamu bisa jadi diri sendiri.

2. Bisa dipercaya dan bisa jadi tempat curhat

Punya hubungan yang saling percaya dan punya pasangan yang jujur tuh rasanya langka, seperti kata pepatah ‘Sekalipun di kubangan lumpur, berlian tetaplah berlian’. Artinya, kamu bisa terbuka dan nggak takut kelihatan rapuh di depan pasangan, tanpa harus bersikap defensif.

“Saat aku cerita ke pasangan tentang hal yang nggak bisa aku ceritain ke teman atau keluarga, artinya aku ngerasa aman sama dia,” ucap Ghina, usia 23 tahun. Dan dalam hal berkencan, membangun kepercayaan bisa dimulai sesimple dengan memverifikasi profil Tinder kamu.

3. Bisa diajak ketawa dan bercanda bareng

Selera humor yang oke is the new kind of sexy. 64% responden setuju kalau nemuin pasangan yang bisa bercanda dan ketawa bareng adalah kunci utama untuk bikin hubungan makin seru. Buat menguji kecocokan selera humor, cobain fitur Blind Date dan kasih semua jokes terbaik kamu, coba main tebak-tebakan lewat fitur Video Chat.

Salah seorang responden bernama Alif, usia 25 tahun berkata, “Aku dan Mba Pacar suka banget tuker-tukeran meme sama gambar-gambar lucu buat naikin mood. Karena humor dan candaan itu salah satu kunci chemistry kita.”

4. Percaya diri dan nyaman sama diri sendiri

Seperti kapal yang berlayar di tengah ombak, orang yang percaya dengan dirinya mencerminkan bahwa dia orang yang stabil.

“Aku suka seseorang yang ngerasa nyaman dengan diri mereka sendiri, karena artinya mereka nggak akan memperlakukan aku dan hubungan kita hanya untuk pelampiasan egonya” ujar Putri, seorang member Tinder berusia 23 tahun.

Asah kepercayaan diri kamu dengan menaruh foto dan bio terbaik di profil Tinder kamu, dan jangan lupa cantumin juga hal-hal kesukaan kamu.

5. Punya nilai-nilai yang sama dengan kita

Sebagai member Tinder berusia 21 tahun, Oli bilang, “Bareng sama orang yang punya nilai yang sama denganku bikin kita bisa saling berbagi impian dan aspirasi. Kita jadi bisa saling mendukung satu sama lain.”

Memegang nilai-nilai yang sama dengan pasangan memberikan kesempatan bagi kalian untuk tumbuh dalam hubungan yang sehat, dan membangun pondasi yang kuat menuju jenjang yang lebih serius. Kalau sudah punya nilai yang sama, perbedaan-perbedaan seperti minat, hobi, sampai hal personal lainnya bisa saling beriringan, karena, ikatan yang kuat lebih penting dari apapun.