Nonton Nassar di Synchronize Fest 2022, Dinda Kanya Dewi Bawa Lightstick

ERA.id - Dinda Kanya Dewi tampaknya merupakan salah satu penggemar Nassar. Ia tertangkap hadir menonton pertunjukkan Nassar di hari ketiga Synchronize Fest 2022, yang diadakan di Gambir Expo Kemayoran, pada Minggu (9/10/2022).



Kehadiran Dinda tersebut diketahui usai Nassar menyebutkan namanya dan berterima kasih sudah hadir di pertunjukkannya. Dinda sendiri berada di depan panggung sehingga mudah terlihat oleh Nassar.



"Dinda Kanya Dewi I love you," ujar Nassar, yang disambut dengan teriakan penonton.



Dinda sendiri tampak hadir mengenakan kaos berwarna putih dan mengikat rambutnya. Tak ketinggalan, ia juga membawa lightstick yang biasa dimiliki oleh penggemar Nassar.



"Oppa I love you," tutur Dinda saat Nassar menyodorkan microphone kepadanya.



Lebih lanjut, Nassar pun mendoakan yang terbaik untuk Dinda karena sudah meluangkan waktu untuk menonton aksi panggungnya. Setelah itu, Nassar melanjutkan pertunjukkannya dengan menyanyikan lagunya sendiri dan beberapa lagu dari pedangdut ternama Indonesia lainnya.



"Buat Dinda Kanya Dewi panjang umur, I love you ya," pungkas Nassar.