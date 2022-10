Gesek Ponsel Fans ke Alat Vital Saat Manggung, Pamungkas Akhirnya Klarifikasi: Fan Service Saya dan Penggemar

ERA.id -Belakangan ini, aksi yang dilakukan musisi Pamungkas menjadi perbincangan publik. Sebab, beredar video Pamungkas yang menggesekan ponsel penggemar di alat vitalnya saat konser.



Hingga akhirnya, pelantun lagu "To The Bonde" ini buka suara di panggung Bengkel Night Cafe, SCBD. Pamungkas buka suara karena manajernya stres berat hingga berdampak ke kondisi kesehatan akibat berita yang beredar.



"Halo selamat malam, saya Pamungkas, apa kabar? semoga baik. Ini dia yang kalian tunggu-tunggu, saya apa yang terjadi saat ini," ujar Pamungkas, dikutip dari unggahan video klarifikasi Instagram pribadinya @pamunqkas.



"Saya diam beberapa hari ini karena saya sedang mengumpulkan informasi, pertanyaan, hujatan, dan saya sedang menimbang-nimbang apakah perlu untuk angkat bicara atau enggak," lanjutnya.



Pamungkas menjelaskan perbuatannya yang melakukan hal senonoh kepada penggemarnya. Menurutnya, hal itu fan service dirinya dengan penggemar. Namun, ia menyayangkan beredarnya video yang telah dipotong oleh netizen.

Pamungkas (Foto: Instagram story/@pamunqkas)





"Ngapain kayak gitu? Ini lagi manggung, Bang, itu adalah sebuah video yang di screen record, dipotong, digoreng. Saat itu terjadi, murni saya melakukan fan service antara saya dan penggemar, bagian dari pertunjukan, bagian dari aksi panggung," jelasnya.



Pamungkas mengatakan bahwa ada beberapa musisi yang melakukan fans service lebih parah dari dirinya.



"Panggung kanan kiri apa kabar yang malah memperagakan aktivitas seksual lalu disemprot-semprotkan ke penonton, ada yang angkat gelas isinya alkohol. Ada juga yang setiap lagu yang sama diajak fans perempuan naik ke atas, dipeluk-peluk, kok lo pada diem aja?" katanya.



"Silahkan dicek kepada event organizer yang sudah mengundang Pamungkas, make sure apakah pernah minta botol atau pernah ngeliat Pamungkas di backstage mabuk. Gue enggak pernah mabuk ketika kerja," lanjutnya.



Baginya, aksi yang dilakukan tidak termasuk kategori pelecehan. Sebab, ia melakukan gosok vital terhadap ponsel penggemar.



"Waktu gue, handphone padahal, itu ponsel. Itu enggak pelecehan ke siapapun, pelecehan handphone malah. Kecuali gue lakuin itu di parkiran atau backstage atau gue rampas handphone secara paksa. Mari kembalikan pada konteksnya," ungkapnya.



Pria berusia 29 tahun ini tidak akan tinggal diam jika berita simpang siur ini sampai mempengaruhi orang-orang terdekatnya.



"Gue punya garis dalam hidup namanya prinsip, kalau lo mau t*i-t*i in gue di luar, gue pasti diem, seperti yang sudah-sudah," kata Pamungkas.



"Tapi ketika itu sudah merugikan orang-orang gue, lo harus berurusan sama gue, gue maju kalau lo udah injek-injek prinsip gue itu, enggak bisa," lanjutnya.



Pamungkas juga membantah tudingan sedang mabuk ketika tengah manggung. Ia akui sesekali minum alkohol, tetapi dirinya minum karena merasa kedinginan supaya menghangatkan tubuhnya.



Ini yang paling parah, Halo BNN? Narkoba kali, dari gue lahir sampai sekarang, gue enggak pernah sentuh narkoba. Gue enggak pernah buktiin, tapi bisa dicek di feed IG pamungkas, beberapa bulan ke belakang kerjaan gue beli gitar, up grade studio," kata Pamungkas.



"Jadi tolong kembalikan hal-hal pada konteksnya. Nggak usah ngelebar karena ini sudah merugikan my people. Sebagai manusia yang paling depan di barisan, i got to do something about this, karena ini sudah kelewatan," tambahnya.