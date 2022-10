Bela Aksi Pamungkas Gesek Ponsel Fans ke Alat Vitalnya, Coki Pardede Bandingkan dengan Justin Bieber dan BTS: Nggak Salah

ERA.id - Musisi Pamungkas menjadi perbincangan publik. Hal ini karena beredarnya video pelantun "To The Bone" ini tengah menggesekan ponsel penggemar ke alat vitalnya saat konser. Semenjak saat itu, Pamungkas dibanjiri hujatan dan dinilai melakukan hal tak senonoh.



Komika Coki Pardede buka suara terkait aksi panggung Pamungkas yang menggesekan ponsel fans ke alat vitalnya. Berbeda dengan kebanyakan netizen, Coki Pardede membela aksi dilakukan Pamungkas.



"Buat gue pribadi, gak ada yang salah sama aksi panggung beliau," tulis Coki Pardede, dikutip dari Instagram story @cokipardedebebas.



Pelawak berusia 34 tahun ini langsung membandingkan Pamungkas dengan Justin Bieber atau BTS. Ia bertanya-tanya bagaimana reaksi netizen jika aksi gesek ponsel dilakukan Justin Bieber atau BTS, apakah marah atau justru senang.

"Gue penasaran udah kalau yang begitu Justin Bieber atau anggotanya BTS. Ciwai ciwai ini pada marah juga gak ya?," katanya.



Pria yang baru saja menyelesaikan masa rehabilitasi narkoba ini melihat aksi panggung Pamungkas sebagai visualisasi dari lirik lagu "To The Bone"



"Lagian itu udah diramalkan kok dilagunya beliau," ungkapnya.



"To the bone, bone, boner. Chakkssss," lanjutnya.



Sebelumnya, Pamungkas klarifikasi terkait aksi video senonoh ketika berada di atas panggung. Baginya, hal itu fan service dirinya dengan penggemar. Namun, ia menyayangkan beredarnya video yang telah dipotong oleh netizen.



"Ngapain kayak gitu? Ini lagi manggung, Bang, itu adalah sebuah video yang di screen record, dipotong, digoreng. Saat itu terjadi, murni saya melakukan fan service antara saya dan penggemar, bagian dari pertunjukan, bagian dari aksi panggung," jelasnya, dikutip dari Instagram story-nya.



Baginya, aksi yang dilakukan tidak termasuk kategori pelecehan. Sebab, ia melakukan gosok vital terhadap ponsel penggemar.



"Waktu gue, handphone padahal, itu ponsel. Itu enggak pelecehan ke siapapun, pelecehan handphone malah. Kecuali gue lakuin itu di parkiran atau backstage atau gue rampas handphone secara paksa. Mari kembalikan pada konteksnya," ungkapnya.



Pria berusia 29 tahun ini tidak akan tinggal diam jika berita simpang siur ini sampai mempengaruhi orang-orang terdekatnya.



"Tapi ketika itu sudah merugikan orang-orang gue, lo harus berurusan sama gue, gue maju kalau lo udah injek-injek prinsip gue itu, enggak bisa," lanjutnya.