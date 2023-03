Kesal Tak Diperhatikan, Chris Brown Lempar Ponsel Penggemar ke Penonton

ERA.id - Momen unik terjadi saat Chris Brown menggelar konser belum lama ini. Pada konsernya itu, Chris Brown melempar ponsel penggemar dari atas panggung ke kerumunan penonton.

Insiden yang dibagikan media sosial itu berawal dari Chris Brown mengundang penggemar beruntung untuk bergabung dengannya di atas panggung, selama penampilannya menyanyikan lagu "Take You Down".

Alih-alih menikmati momen langka tersebut, sang penggemar wanita itu malah mengeluarkan ponselnya untuk merekam. Pada awalnya, Chris Brown yang melihat aksi si perempuan itu dengan lembut mengambil ponselnya dan menyuruh untuk disimpan.

Chris Brown threw a fan’s phone off stage for recording herself while he performed to her. pic.twitter.com/QFM3I70yAQ