Mantap Bercerai, Wendy Walters Temukan Bukti Reza Arap Selingkuh dengan Orang Terdekatnya: Dia Mau Coba Cewek Lain

ERA.id - Belum lama ini, Wendy Walters menceritakan keretakan rumah tangganya dengan Reza Arap.

Kepada Luna Maya, Wendy mengaku hubungan dirinya dengan sang suami sedang tidak harmonis.

"Sebelum kita lanjut ngobrol, hubungannya sekarang apa?" tanya Luna Maya, dikutip dari kanal YouTube-nya.

"Ya lagi tidak baik-baik saja," jawab Wendy Walters.

Sambil menahan pedih dan tangis, selebgram berusia 26 tahun ini tengah proses cerai dengan Reza Arap. Itu berarti, usia pernikahannya hanya berarti 1 tahun 9 bulan saja.

"Tapi statusnya masih suami istri?" tanya Luna Maya lagi.

"Masih tapi memang proses cerai," jawab Wendy Walters.

"Kamu sudah mantap 100 persen untuk pisah?" tanya Luna Maya lagi.

"Sudah, bentar dulu aku jadinya mau nangis," kata Wendy sembari menangis.

Wendy Walters (Foto: YouTube/Luna Maya)

Wendy mengatakan bahwa permasalahannya jauh lebih parah ketimbang berita-berita yang beredar selama ini.

"Situasi saat ini tuh lebih parah dari media yang tulis, tapi aku nggak punya kapasitas untuk jelasin itu semua," terang Wendy Walters.

Wendy mengatakan bahwa Reza Arap sudah mengaku soal perselingkuhan.

"Sampai akhirnya aku nanya dia terus dia mengakui juga. Pengakuan sudah aku terima tapi enggak semua," ujar Wendy Walters.

Wendy mengaku kecewa dengan teman terdekatnya. Sebab, ia merasa selama ini menjadi 'badut'.

"Lumayan sih, lumayan trauma sebenarnya, sampai kayak ketemu cewek mana pun jadi nggak bisa percaya, gitu, bahkan orang terdekat aku," kata Wendy Walters,

"Karena aku merasa 'badut' saja selama ini, tanpa tahu apa-apa dan baru tahunya baru belakangan ini dan sudah menikah," sambungnya.

Wendy sempat bertanya mengapa Reza Arap berani berselingkuh. Meski begitu, Wendy tak memungkiri masih cinta dengan suami tercinta.

"Pernah nanya. Dia bilangnya kepingin coba ke cewek lain saja," tambahnya.

"Kalau dibilang masih cinta sih dari awal aku keluar dari rumah, aku udah sempat bilang ke dia kayak 'that feeling is gone'," pungkasnya.