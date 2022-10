Serasa Keliling Dunia, Serunya Belanja di Supermarket yang Hadirkan Konsep 6 Pasar Ternama di Berbagai Negara

ERA.id -

Berbelanja di pasar tradisional sudah biasa. Pengalamannya pun ya begitu saja. Bagi kamu yang bosan dengan belanja di pasar pada umumnya, cobalah keseruan baru di pasar yang menghadirkan konsep belanja seperti di pasar-pasar ternama dunia.

PT. Supra Boga Lestari menyelenggarakan event anniversary ke-24 tahun pada 10-23 Oktober 2023. Upacara pembukaan acara ini digelar di Senayan Park, Jl. Gerbang Pemuda, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu (12/10/2022).



Area Ranch Market terinspirasi dari Pike Place Market di Seattle, AS sedangkan area The Gourmet terinspirasi dari Grand Bazaar di Istanbul, Turki dan Chelsea Market di New York City, AS.



Sementara itu, area Pasarina mengambil inspirasi dari pasar di Jawa Tengah yaitu Pasar Triwindu Solo dan area Farmers Market menyadur Pasar Kumandang di Wonosobo.

Market Hopping 2022 (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)





Di sisi lain, area Day2Day pendekatannya diambil dari inspirasi gaya hidup anak muda, sedangkan area Farmers Family menyasar kepada pengunjung yang memiliki keluarga muda. Market Hopping 2022 ditujukan untuk menjadi tempat berbelanja dan rekreasi segala generasi, mulai dari Baby Boomers, Gen X, Millennials, Gen Z, hingga Gen A.



"Anniversary ke-24 ini sangat istimewa bagi kami. Kami ingin membuat gebrakan baru dan menyajikan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, lalu ide Market Hopping pun lahir," ungkap Meshvara Kanjaya selaku CEO PT. Supra Boga Lestari Tbk saat ditemui di Spark, Jl. Gerbang Pemuda, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu (12/10/2022).

"Konsep hopping dari satu pasar ke pasar lain membuat para pengunjung dapat mengenal brand kami lebih dekat. Selain itu, karakteristik masing-masing brand yang bervariasi sekaligus menunjukkan bagaimana supermarket kami siap untuk melayani setiap lapisan masyarakat," lanjutnya.



Melalui event ini, Meshvara ingin memperkuat komitmen perusahaan sebagai platform berbelanja yang senantiasa berkembang seiring zaman agar terus relevan dengan kebutuhan masyarakat.



"Tujuan kami adalah memperkenalkan seluruh brand dengan masing-masing keunikannya agar customer lebih mengenal brand favorit mereka. Mulai dari konsep store, in store activation, assortment produk, dan lainnya akan didesain dengan segar dan menarik untuk menghadirkan pengalaman berbelanja tak terlupakan." lanjutnya.