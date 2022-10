Meninggal Juli Lalu, Kronologi Kematian Kreator Yu-Gi-Oh! Akhirnya Terungkap

ERA.id - Industri Jepang, sedang bersedih karena salah satu penulis manganya meninggal dunia. Kazuki Takahashi, kreator dari anime Yu-Gi-Oh! dikabarkan meninggal dunia karena tenggelam, 6 Juli 2022. Saat itu belum ada informasi lebih lanjut soal kronologinya.

Jelang 3 bulan, melalui surat kabar militer Amerika Serikat, Stars & Stripes, (13/10). Dikabarkan Kazuki Takahashi meninggal dunia, karena tenggelam saat menyelamatkan orang. Hal itu disampaikan oleh Mayor Robert Bourgeau.

Mayor Robert Bourgeau menceritakan kronologinya. Bourgeau mendengar teriakan seorang wanita meminta bantuan, di salah satu spot menyelam di Okinawa. Wanita tersebut adalah putri dari Kazuki Takahashi dan seorang tentara AS yang terjebak dalam arus sekitar 100 meter dari pantai.

Arus ombak menarik kedua orang tersebut dari bibir pantai. Bourgeau dan salah satu muridnya, segera berenang dan menyelamatkan dua orang itu. Sementara yang lain meminta bantuan lewat telepon.

Bourgeau menambahkan, dia melihat Kazuki Takahashi ikut terjun ke ombak untuk memberikan bantuan. Arus di sana terbilang cukup berbahaya, ombaknya setinggi enak kaki.

Setelah Bourgeau berhasil menyelamatkan kedua orang itu, juga membawa ke tempat yang aman. Dia melihat Kazuki Takahashi tidak berhasil melawan ombak di pantai. Saat itu, jadi kali terakhirnya melihat kreator Yu-Gi-Oh! di atas air.

Mayat Takahashi ditemukan dua hari kemudian sekitar 1.000 kaki di lepas pantai kota Nago, Okinawa.

"Dia seorang pahlawan. Dia meninggal saat mencoba menyelamatkan orang lain," kata Bourgeau untuk Kazuki Takahashi.

According to a latest report Kazuki Takahashi, mangaka of Yu-Gi-Oh! who passed away on July 4th this year died while trying to save three people who were stuck in a deadly riptide on Okinawa beach.



HE DIED A HERO. pic.twitter.com/cQ7kCelDsK