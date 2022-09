Sama-sama Kece, Adu Gaya Fashion Bintang Drakor, If You Wish Upon Me VS The Law Cafe

ERA.id - Serial drama Korea If You Wish Upon Me dan The Law Cafe tengah mencuri perhatian pecinta drama. Selain akting, gaya para pemain juga menjadi sorotan.

Dirangkum dari keterangan resmi Viu, berikut Adu Gaya Fashion Bintang Drakor, If You Wish Upon Me VS The Law Cafe.

1. Ji Chang Wook

Di serial Viu Original If You Wish Upon Me, karakter Yun Gyeo-rye digambarkan sebagai pemuda yang anak muda yang bermasalah. Namun secara style, Gyeo-rye digambarkan selalu terlihat gaya dengan hampir selalu memakai jas dan kemeja yang terlihat mahal. Walaupun bermasalah dengan hidupnya, Gyeo-re tentu tidak bermasalah dengan gaya berpakaiannya.

2. Lee Seung-gi

Berbeda dengan Ji Chang-wook di If You Wish Upon Me, gaya Lee Seung-gi di serial The Law Cafe terlihat jauh lebih santai. Karakter Lee Seung-gi, Kim Jeong-ho, terlihat hampir selalu memakai pakaian sport yang santai. Hal ini mencerminkan karakternya yang santai dan seolah tidak ada beban.

3. Choi Soo-young

Bintang yang mengawali karirnya sejak umur 12 tahun ini selalu terlihat cantik dengan apapun yang dipakainya. Memerankan Seo Yeon Joo, perawat rumah sakit yang menjadi kepercayaan para pasien, Soo-young terlihat hampir selalu memakai pakaian seragam perawat. Rambutnya pun selalu terlihat biasa saja, tanpa ditata rapi. Namun kecantikan Soo-young selalu tetap terpancar.

4. Lee Se-young

Berbeda dengan Choi Soo-young, penampilan Lee Se-young sebagai Kim Yu-ri di The Law Cafe terlihat rapi dan profesional. Hal ini karena Soo-young memang memerankan tokoh seorang pengacara yang selalu harus tampil rapi saat bekerja. Tapi bagaimana ya nanti setelah Yu-ri mengelola cafe? Apakah akan tetap tampil rapi?