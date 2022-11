5 Kepingan Konflik dalam The Law Café yang Bikin Cerita Seru

ERA.id - Aktor drakor Lee Seung Gi sedang dirundung masalah dengan pihak manajemen. Para fans pun membanjiri simpati untuk sang bintang, sambil berharap badai segera berlalu. Dan drama The Law Café yang masih hangat dalam ingatan para penggemar, masih bertengger dalam Top 10 drama yang paling banyak ditonton pekan ini di Viu.



The Law Café adalah drama yang terbilang unik. Tak seperti drama bertema hukum umumnya, The Law Café mengajak Anda keluar dari kesan ruang sidang yang kaku dan beralih ke lingkungan kafe yang santai.



Ini adalah kisah tentang Kim Jung Ho (Lee Seung Gi), mantan jaksa cerdas yang kini menjadi pemilik sejumlah properti. Kim Yu Ri (Lee Se young) adalah salah satu penyewa gedung milik Kim Jung Ho, dan mendirikan kafe hukum. Meski sebelumnya pernah berteman lama, hubungan keduanya di momen berbeda membangkitkan perasaan berbeda.



Meski diwarnai hubungan asmara manis, pecinta Lee Seung Gi maupun fans menonton drakor secara marathon akan dikejutkan dengan beragam masalah yang memancing penasaran. Berikut kepingan konflik dalam The Law Café:

1. Kisah cinta rumit Kim Jung Ho dan Kim Yu Ri

Meskipun Kim Jung Ho (Lee Seung Gi) dan Kim Yu Ri (Lee Se Young) saling menyukai sejak lama, tidak mudah bagi mereka untuk bersatu. Kim Jung Ho pernah memutuskan hubungannya dengan Kim Yu Ri karena merasa keluarganya terlibat dengan kematian ayahnya Kim Yu Ri. Sejak saat itu, Kim Jung Ho berupaya menghindar dari Kim Yu Ri meskipun tidak pernah benar-benar dapat melupakannya. Kim Yu Ri yang belum menyadari alasan Kim Jung Ho meninggalkannya hanya dapat kebingungan. Sejauh apapun Kim Jung Ho menghindari Kim Yu Ri, takdir kembali mempertemukan keduanya.

Kim Yu Ri ternyata menjadi penyewa di gedung yang dimiliki oleh Kim Jung Ho. Sejak saat itu, mereka terus terlibat dalam berbagai situasi. Kim Yu Ri kemudian baru mengetahui fakta mencengangkan yang disembunyikan oleh Kim Jung Ho.

Drama Korea, The Law Café (Dok. Viu)

2. Masalah Rumah Tangga

Han Se Yeon (Kim Seul Gi) dan Do Jin Ki (Oh Dong Min) adalah sahabat Kim Jung Ho dan Kim Yu Ri. Keduanya nampak sebagai pasangan suami dan istri bahagia. Suatu ketika, Han Se Yeon mempertanyakan kembali keputusannya bekerja di kepolisian dan merasa bersalah telah membuat suaminya memendam impiannya.



Pertengkaran pun pecah, padahal sang suami tidak mengerti penyebabnya. Do Jin Ki pun tidak keberatan dengan kehidupannya di rumah karena ingin mendukung karier sang istri. Ternyata ada orang lain yang membuat suasana rumah tangga mereka mengeruh. Siapa pelakunya?

3. Trauma yang sulit terlupakan

Seo Eun Gang (Ahn Dong Goo) diceritakan sebagai salah satu karakter yang tidak banyak bicara. Mungkin saja pria ini menjadi pendiam karena trauma yang pernah dialaminya. Alasan ini terkuak ketika masa lalu Seo Eun Gang mulai diceritakan. Seo Eun Gang merasa tidak berdaya saat sang adik mengalami perundungan di sekolah. Ia sempat berupaya membalas para pelaku perundungan adiknya. Sayangnya, upaya tersebut berubah menjadi tindak kejahatan yang membuatnya di penjara.



Seo Eun Gang berusaha menata hidupnya kembali setelah keluar dari penjara. Ia bekerja sebagai barista di Kafe Hukum yang dimiliki oleh Kim Yu Ri. Sayangnya, Seo Eun Gang kembali terpicu dengan traumanya ketika bertemu dengan siswa yang mengalami perundungan di sekolah. Seo Eun Gang merasa dapat menghukum para siswa yang bersalah dengan cara menjebak mereka dan membohongi polisi. Apakah ia akan kembali ke penjara karena tindakannya?

4. Buruknya hubungan ayah dan anak

Konflik lain yang dihadirkan pada The Law Café adalah hubungan Kim Jung Ho dan Kim Seung Woon (Jeon No Min), ayahnya. Buruknya hubungan mereka diawali dari kekecewaan Kim Jung Ho akan sikap ayahnya yang tidak adil sebagai seorang jaksa. Kim Seung Woon dituduh putranya berbuat curang dalam menangani kasus kebakaran di pabrik milik Dohan Constructions. Pada kasus tersebut, kontraktor pabrik terpaksa meregang nyawanya dan menjadi pihak yang disalahkan. Kim Seung Woon mengelak dari tuduhan karena Kim Jung Ho tidak memiliki bukti atas prasangkanya.



Rasa marah dan kecewa membuat Kim Jung Ho meninggalkan rumah dan memutuskan hubungan dengan keluarganya. Kim Jung Ho memulai kehidupan baru dan berusaha menghindari ayah dan ibunya. Kim Seung Woon memang bersalah dengan tidak memiliki nyali dalam mengungkap kecurangan yang dilakukan Dohan Constructions. Kim Seung Woon malu untuk mengakui kesalahannya dan lebih memilih diam. Apa yang dilakukan Jung Ho untuk memperbaiki hubungan ini?

5. Berganti pekerjaan

Setelah berhenti sebagai jaksa, Kim Jung Ho kemudian berganti profesi menjadi penulis web novel berdasarkan kasus yang terjadi di Dohan Constructions. Sayangnya, profesi sebagai penulis tidak berjalan dengan baik. Salah satunya, pimpinan perusahaan tersebut sudah mulai mencurigai Kim Jung Ho menyebarkan kejahatannya melalui tulisan di web novel.



Gagal menjadi seorang penulis, Kim Jung Ho kemudian membantu Kim Yu Ri menjadi pengacara di Kafe Hukum. Profesi inilah yang membuka mata Kim Jung Ho bahwa ada banyak orang kurang mampu yang membutuhkan bantuan hukum. Alasan ini kemudian membuat Kim Jung Ho lebih memilih menjadi seorang pengacara dibandingkan kembali menjadi jaksa di pengadilan. Bersama dengan Kim Yu Ri, Kim Jung Ho juga ingin menyelesaikan permasalahan orang-orang yang berkonsultasi hukum tanpa harus pergi ke pengadilan. Ada banyak hal menarik yang kemudian ditemukan Kim Jung Ho selama menjadi pengacara di The Law Café.