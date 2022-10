Reza Arap Selingkuh, Wendy Walters Putuskan Pergi dari Rumah

ERA.id - Rumah tangga Reza Arap dengan Wendy Walters sedang dalam masalah. Arap dikabarkan berselingkuh dengan wanita lain. Wendy yang mendengar kabar tersebut membenarkan adanya perselingkuhan.

Dalam YouTube Luna Maya (17/10), Wendy mengaku telah pergi dari rumah Reza Arap.

"Pas aku memutuskan keluar dari rumah itu, karena sebelumnya aku udah kasih kesempatan beberapa kali, tapi ternyata dikecewain lagi, akhirnya aku mikirnya, ya udah deh, kayak emang ribut terus kan," ucap Wendy Walters.

Sang istri membahas soal Arap yang selalu melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang kali.

"Kalau kesalahan sama diulang berkali-kali sampai puluhan kali dan udah dikasih tahu, dia 'iya-iya' aku jadi mikirnya, ini lo bener-bener 'sorry for that' atau enggak sih?”, ucapnya.

Wendy menjelaskan, dirinya sudah tidak bisa merasakan cinta dari Arap lagi.

"Sebenarnya aku sudah ngomong ke dia sih, that feeling is gone, aku langsung jujur ngomong sama dia," kata Wendy.

Wendy dan Arap dikabarkan belum juga bertemu semenjak pisah rumah, namun Wendy masih suka berkomunikasi dengan Arap, meskipun tidak sesering waktu masih mesra dulu.

Sebelumnya pasangan tersebut akan melakukan perceraian, lewat pernyataan Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait gugatan cerai Reza Arap terhadap Wendy Walters pada 17 Maret 2022. Namun permohonan itu dicabut pada 31 Maret 2022.