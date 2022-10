Go Public Usai Menikah, Panggilan Baru Sisca Kohl untuk Jess No Limit: Suamiku

ERA.id - Pasangan Sisca Kohl dan Jess No Limit akhirnya mengungkap ke publik bahwa mereka sudah menikah. Seperti diketahui, sebelumnya sempat beredar kabar bahwa keduanya sudah menikah pada 10 Oktober 2022, namun Sisca dan Jess belum mengonfirmasi hal tersebut.



Setelah cukup lama bungkam, kini mereka tampil ke publik dan secara tak langsung menegaskan bahwa sudah resmi menikah. Hal ini terlihat dari unggahan video terbaru YouTube Sisca Kohl.



Pada video tersebut, Sisca dan Jess melakukan unboxing ponsel seri terbaru dari iPhone. Pada judul videonya, Sisca menyebut bahwa ia melakukan unboxing dengan suaminya, yang tak lain adalah Jess No Limit.



"Unboxing iPhone 14 Pro Max 1 TB Rp.75.000.000 FT Suamiku Jess No Limit," judul video Sisca Kohl.



Sontak video terbaru Sisca Kohl ini menjadi perbincangan netizen. Banyak dari netizen mengaku sudah menunggu lama video terbaru dari keduanya dan menyoroti mereka menikah dengan begitu privat.



"Wah akhirnya video baru. Happy wedding buat kalian berdua, benar2 privasi banget ya," komentar salah satu netizen.



"Happy wedding buat kalian, youtuber yang gk neko2 dan selalu menjaga kehidupan pribadinya," ucap yang lain.



"Suka banget sm couple ini, benar2 jaga privasi tiba2 comeback udh jadi pasutri aja," sambung yang lainnya.