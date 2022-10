Pamer Potret Mesra, Jefri Nichol dan Caitlin Halderman Diminta Pacaran hingga Menikah

ERA.id - Potret mesra Jefri Nichol dan Caitlin Halderman kini tengah menuai sorotan publik. Foto tersebut diambil ketika keduanya merayakan pesta Halloween belum lama ini.



Jefri dan Caitlin cosplay sebagai Brad Pitt dan Angelina Jolie dalam film Mr dan Mrs Smith. Mereka kompak mengenakan pakaian serta hitam dan memegang pistol masing-masing.



"Dear, day two. Sincerely, Mr and Mrs Smith," tulis Caitlin Halderman pada keterangan foto, Minggu (30/10/2022).



Caitlin membagikan tiga foto mereka cosplay sebagai Mr dan Mrs Smith. Pada foto terlihat keduanya begitu dekat, dengan Caitlin yang menempel ke Jefri yang memeluk pinggangnya.



Melihat potret mesra keduanya, rekan sesama artis dan netizen pun heboh. Mereka meminta Jefri dan Caitlin untuk berpacaran, bahkan menyuruh keduanya untuk menikah.



"Get married," komentar Valerie Thomas.



"Jadian aja gk sih kalian," kata netizen.



"Vibesnya cocok banget, jadian aja deh, rela kalo Nichol sama Caitlin," sambung netizen lain.