Banyak yang Salah, Adele Koreksi Pelafalan Tepat Penyebutan Namanya

ERA.id - Bagaimana kamu melafalkan nama penyanyi Adele? Jika kamu masih ragu, coba simak bagaimana penyebutan yang sebenarnya. Jangan-jangan selama ini kamu masih salah.

Dalam acara Q&A "Happy Hour With Adele" di tayangan Aceshowbiz, Kamis (3/11/2022), Adele menyontohkan penyebutan namanya yang benar.

Ketika itu ia mendapat pertanyaan dari salah satu penggemar bernama Annie asal London tentang self-love di album 25 sampai album 30. Adele yang mendengar pertanyaan itu justru lebih fokus, dengan Annie yang melafalkan namanya dengan benar.

"Dari mana dia berasal, Enfield atau apa? Saya suka. Dia berhasil menyebut namaku dengan sempurna," ucap Adele.

Adele juga memperagakan mulutnya untuk mengucapkan namanya dengan benar.

"Benny Drama (Host di acara) kemudian langsung bertanya, 'bagaimana saya menyebut nama kamu dengan benar'. Saya berkata 'Uh-del'," katanya.

Sebagai catatan, jika Anda mengatakan Adele dengan 'Ah-del atau A-del', berarti selama ini Anda telah salah.

Pelantun "Easy on Me" mengatakan, dirinya lebih suka dengan pengucapan 'uh-del' atau 'uh-dewl'.

Adele revealed the correct way to pronounce her name in recent Q&A. pic.twitter.com/xzakqAhu2B