Sambil Menangis Terisak Adele Sapa Fans Lewat Video, Sedih Konser di Las Vegas Ditunda Covid-19

ERA.id - Penyanyi Adele tak kuasa menahan tangis saat mengumumkan konser di Las Vegas terpaksa ditunda. Penundaan itu terjadi lantaran separuh krunya terpapar Covid-19.



Konser bertajuk Weekends with Adele yang digelar di Las Vegas seharusnya terlaksana pada malam nanti, 21 Januari 2022. Namun secara mendadak Adele membatalkan penampilannya tersebut melalui sebuah video di Instagram.



Dalam video yang dibagikan olehnya itu, Adele terlihat menangis dengan wajah penuh penyesalan. Dia terpaksa harus menunda penampilannya nanti malam lantaran kondisi yang tidak memungkinkan.







Lalu, kata Adele, separuh dari kurnya juga terpapar Covid-19 dan tidak mungkin untuk melanjutkan konser nanti malam. Pelantun "Easy On Me" itu juga mengaku lelah dan minta maaf lantaran memberi tahu pembatalan di menit-menit terakhir.



"Separuh kru saya, separuh tim saya terkena Covid-19. Tidak mungkin untuk menyelesaikan pertunjukan dan saya tidak bisa memberikan apa yang saya miliki sekarang," jelasnya.



"Saya lelah. Saya lelah. Maaf ini menit terakhir, kami sudah bangun untuk waktu yang lama lebih dari 30 jam UNTUK mencoba mencari tahu, dan kami kehabisan waktu," lanjutnya.



Adele juga tidak menutupi bahwa dirinya kesal sekaligus malu dengan apa yang terjadi saat ini. Dia pun berjanji secepatnya akan membuat jadwal ulang untuk penampilannya di Las Vegas sebagaimana mestinya.



"Kami akan menjadwal ulang semua tanggal, kami sedang melakukannya sekarang, dan saya akan menyelesaikan pertunjukan saya dan saya akan membawanya ke tempat yang seharusnya," ucapnya.



Konser bertajuk Weekends with Adele awalnya dijadwalkan berlangsung hingga 16 April 2022 dengan dua pertunjukan setiap akhir pekan. Begitu juga dengan konser di Las Vegas yang seharusnya berlangsung pada 21 dan 22 Januari 2022.



Adele pertama kali mengumumkan konser tersebut di Colosseum di Caesars Palace pada November tahun lalu. Pengumuman itu dia bagikan setelah merilis album studio keempatnya, 30.



Setelah pertunjukan di Las Vegas, Adele dijadwalkan untuk tampil dua kali di Hyde Park London pada bulan Juli. Namun dia tidak membahas apakah penampilan itu akan ditunda atau tidak.



Kedua pertunjukan tersebut merupakan bagian dari seri musim panas BST Hyde Park, dengan konser lainnya akan dibintangi oleh Elton John, Pearl Jam dan Duran Duran.













