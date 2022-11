Dipermalukan 3-1, Pelatih Manchester United Marah Besar: Saya Pikir Itu Bodoh

ERA.id - Aston Villa berhasil memetik 3 poin dengan mengalahkan Manchester United (MU), dengan skor 3-1, di Stadion Villa Park, Minggu (6/11/2022), Minggu malam.

Dilansir Eurosport, Senin, (7/11/2022), melihat kekalahan telak atas timnya, Erik Ten Hag sebagai pelatih MU, marah besar melihat penampilan pemain-pemainnya.

"Kami kalah di awal babak pertama dan awal babak kedua. Itu tidak bisa diterima. Anda harus siap untuk pertandingan, terbukti kami tidak siap," ucap Ten Hag.

Erik Ten Hag menyinggung soal, kebobolan tiga gol dari Aston Villa, akibat tidak mengikuti instruksi dalam bertahan.

"Kami tidak mendapatkan organisasi yang tepat. Terutama, akibat tidak mengikuti aturan dalam bertahan. Hasilnya, kami kalah dalam pertempuran," tuturnya.

Pelatih asal belanda itu tampak kesal. Melihat pola bermain MU, yang selalu mengandalkan umpan ke Cristiano Ronaldo.

"Saya pikir itu hal yang bodoh untuk melakukannya (crossing ke Cristiano Ronaldo). Terlalu memaksakan umpan yang sebenarnya tidak perlu," ujarnya.

Mantan pelatih Ajax itu menjelaskan, kekalahan melawan Aston Villa adalah bentuk dari proses.

"Ini sebuah kemunduran. Namun ini adalah proses dan saya tahu bahwa tidak akan selalu menang. Kemunduran akan terus datang dan kita harus siap menghadapinya," tutupnya.

Kemenangan Aston Villa di kandang melawan MU, menjadi kemenangan pertama mereka. Semenjak 19 Agustus 1995.

Aston Villa's first home @PremierLeague win over Manchester United since 19th August 1995.



The perfect start. ✅ @UnaiEmery_ pic.twitter.com/5zR0kVdCQL