Bawa-bawa Johnny Depp, Sutradara Alice in Wonderland Bocorkan Sesuatu

ERA.id - Salah satu sutadara ternama asal Amerika, Tim Burton, memberikan bocoran soal kerja samanya dengan Johnny Depp, untuk film barunya nanti.

Dilansir dari Aceshowbiz, Senin, (7/11/2022), sutradara berusia 64 tahun itu mengatakan, kerja samanya akan diinfokan di waktu yang tepat.

"Jika suasananya sudah memungkinkan, pasti akan dikabarkan," ucap Tim Burton.

Kolaborasi antara Tim Burton dengan Johnny Depp terbilang cukup sering. Mulai dari film Edward Scissorhands, Dark Shadows, Alice in Wonderland, Charlie and The Chocolate Factory, dan Sweeney Todd.

Tim Burton merasa, dirinya nyaman bekerja dengan aktor seperti Johnny Depp. Maka dari itu, untuk filmnya nanti, Johnny Depp lah yang menjadi aktornya.

"Saya tidak pernah bekerja dengan siapa pun bahkan dengan teman-teman saya, rasanya tidak seru. Berbeda dengan dia (Johnny Depp), saya selalu ingin mencoba sesuatu bersamanya," tutup sang sutradara.

Tim Burton hasn’t ruled out working with Johnny Depp again https://t.co/7Cc80q0g5t — BLOGDADY.COM (@com_blogdady) November 7, 2022

Johnny Depp juga mulai merintis karirnya untuk bermain film lagi. Setelah sebelumnya dia mengurus kasus KDRT dengan Amber Heard di pengadilan.

Baru-baru ini, setelah dua bulan berpacaran. Dikabarkan hubungan antara Johnny Depp dengan Joelle Rich telah putus. Joelle Rich sendiri adalah pengacara yang membantu Johnny Depp untuk menggugat The Sun. Karena pencemaran nama baik dengan menyebut Johnny sebagai "pemukul istri" dalam artikel yang dirilis tahun 2018.