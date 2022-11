Sisca Khol Akui Sudah Menikah dengan Jess No Limit, Foto Nikahan Masih Rahasia

ERA.id - Konten kreator Sisca Khol membuat pernyataan mengejutkan tentang statusnya bersama Jess No Limit. Ia mengaku sudah menikah dengan gamers sekaligus YouTuber itu.



Kabar pernikahan itu disampaikan langsung oleh Sisca di salah satu video di kanal YouTube miliknya dengan judul 'A DAY IN MY LIFE WITH MY HUBBY! FT JESS NO LIMIT'. Dalam tayangan tersebut Sisca mengakui dirinya sudah menikah dengan Jess No Limit.



"Hari ini aku mau pergi shopping sama my hubby Jess No Limit karena kita mau pergi ke Bangkok. Ini unexpected trip karena aku mau temenin ayang untuk syuting sesuatu di sana," kata Sisca Khol.



"Jess No Limit di samping, sebentar lagi kita sampai. Ini vlognya mungkin nemanya a day out with my hubby atau shopping with my husband," tambahnya.



Ucapan Sisca Khol di video itu lantas membenarkan adanya pernikahan yang terjadi di antara mereka. Namun sayang, ia tidak merinci kapan pernikahan itu terjadi.



Meski demikian ia meminta maaf belum membagikan foto pernikahannya dengan Jess No Limit. Hal ini lantaran foto dan video hari bahagia mereka masih dalam proses editing.



"Maaf ya belum spill foto nikahan karena masih diedit. Sabar menunggu, guys. Footage-nya banyak banget, jadi sabar menunggu ya," jelasnya.



Wanita kelahiran 23 Agustus 2000 juga mengaku sudah membaca komentar dari penggemar yang memintanya untuk membagikan foto pernikahan tersebut. Namun ia belum bisa melakukannya dan meminta penggemar untuk lebih sabar menunggu.



Diketahui panggilan suami yang dilontarkan Sisca Khol kepada Jess No Limit ini bukan kali pertama yang terjadi. Sebelumnya pada Oktober 2022, Sisca juga melakukan hal yang sama saat membuat konten unboxing iPhone 14 Pro Max yang dibelinya. Sisca bahkan menyertakan panggilan suami untuk Jess No Limit pada keterangan video tersebut yang ia bagikan di YouTube.



Sejauh ini belum ada informasi tentang waktu pernikahan Sisca Khol dan Jess No Limit.