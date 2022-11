Donald Trump Maju Pemilihan Presiden 2024, Ternyata Sudah Diprediksi The Simpsons

ERA.id - Serial kartun The Simpsons kembali menunjukkan kemampuan dalam meramal masa depan. Kali ini, serial tersebut ternyata sudah memprediksi Donald Trump akan maju dalam pemilihan presiden Amerika Serikat 2024, sejak tahun 2015 lalu.



Hal ini disampaikan oleh produser serial The Simpsons, Al Jean melalui cuitan di Twitternya. Ia mengunggah gambar adegan dalam animasi tersebut yang menunjukkan prediksi Trump maju kembali pemilihan presiden, dengan papan tulisan "Trump 2024".



"Seperti yang diprediksi @TheSimpsons pada 2015," tulis Al Jean.



Dilansir dari Nypost, ramalan Trump akan maju lagi di 2024 juga ada dalam salah satu episode serial The Simpsons pada 2000, yang berjudul Bart to the Future. Pada satu adegan di episode itu, Presiden Lisa Simpsons berbicara mengenai kepemimpinan Donald Trump.



"Seperti yang diketahui, kami mewarisi pemotongan anggaran yang cukup besar dari Presiden Trump," ucapan Lisa Simpsons.



Sementara itu, Donald Trump sendiri resmi akan ikut dalam pemilihan umum presiden Amerika Serikat selanjutnya. Trump sudah menyerahkan dokumen pengajuan diri ke calon presiden AS ke komisi pemilu setempat pada Selasa (15/11/2022).