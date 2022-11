Tangannya Ditepis Niko Al Hakim Saat Salaman, Rachel Vennya Beberkan Fakta Tak Terduga: Bukan Suatu Hal Baru

ERA.id - Rachel Vennya memberikan tanggapannya terkait video viral tangannya ditepis oleh mantan suaminya, Niko Al Hakim. Momen ini terjadi saat acara perayaan ulang tahu anak kedua Rachel dan Niko, Chava, beberapa waktu lalu.



Pada video yang beredar, terlihat Niko baru saja sampai di lokasi acara ulang tahun. Rachel yang melihatnya ingin mencium tangan sang mantan suami, tetapi berakhir ditepis.



Mome Niko Al Hakim menepis tangan Rachel Vennya ini sontak menuai perhatian netizen. Bahkan melalui fitur tanya jawab di Instagram Rachel Vennya, seorang netizen menanyakan langsung mengenai hal tersebut.



"Tanggapan buna tentang tangan buna yang ditepis Niko pas acara ultah Chava kemarin," tanya netizen.

Unggahan tanggapan Rachel Vennya (Instagram Stories)



Rachel Vennya pun menjawab rada penasaran netizen tersebut. Ia mengaku tak memiliki tanggapan serius akan hal itu, karena Niko memang sudah bersikap demikian sejak dahulu.



"Ga ada tanggapan apa2. Dr dulu jg udah dingin kyak gitu kok, jadi bukan suatu hal yang baru," jawab Rachel Vennya di Instagram Storiesnya, Selasa (22/11/2022).



Kemudian, pada unggahan lainnya, Rachel menjawab pertanyaan netizen mengenai dirinya apakah menyesal gagal dalam pernikahan. Rachel mengaku sudah berdamai dan bersyukur dengan hidupnya saat ini.



"Nyesel nggak pernah gagal nikah buna?" tanya netizen lain.



"Sedih ada, tapi I'm very happy i can finally choose myself over anyone else (aku senang bisa akhirnya memilih diri sendiri dibanding orang lain)," pungkas Rachel Vennya.