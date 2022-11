Tubuh Putri Marino Dinilai Terlalu Kurus, Chicco Jerikho Pasang Badan: Gue Aja Nggak Komplain!

ERA.id - Aktor Chicco Jerikho menuai sorotan usai memberi pembelaan atas komentar body shaming ke istrinya, Putri Marino. Chicco tak segan ‘menyentil’ netizen yang memberi kritik terkait tubuh istrinya.

Aksi pembelaan Chicco Jerikho ini diketahui terjadi lewat komentar di salah satu unggahan di Instagram-nya. Di mana komentar itu muncul di salah satu foto yang memperlihatkan kebersamaan Chicco dengan Putri saat menghadiri Festival Film Indonesia (FFI) 2022.

Kala itu Putri terlihat anggun mengenakan kebaya dan menerima penghargaan sebagai Pemeran Pendukung Perempuan Terbaik lewat film Losmen Bu Broto. Sementara Chicco memakai setelan jas berwarna hitam.

“Maaf, kenapa sekarang Putri Marino kurus banget?” tanya akun @ervina_love_am***.

Melihat komentar body shaming tersebut, bintang film Ben & Jody itu langsung pasang badan. Dia mengaku tidak pernah mempermasalahkan postur tubuh istrinya.

“Gue aja nggak komplain, kenapa lo komplain? Mau mau dia lah yang penting sehat,” balas Chicco.

Pembelaan Chicco kepada Putri ini lantas menjadi perdebatan oleh netizen. Beberapa netizen membela aksi Chicco, tetapi sebagian lainnya menilai Chicco tidak sepantasnya melakukan hal tersebut.

“Alangkah lebih baik menjawabnya dengan baik. Kalau tanya seperti itu berarti ada orang yang perhatian terhadap kita. Ya sudah begitu aja,” kata @ruth_m****.

“Karena itu sudah body shaming. To much focus on body. Kok kurus, kok gemuk, kok pendek, kok hitam. That’s all harusnya tidak terucap,” timpal @vie.****.

“Jawabnya harus bijak dong hehehe,” ujar @bahagiaba****.