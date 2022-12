Kurangi Sampah Plastik, Justin Beiber Luncurkan Air Minum Untuk Diisi Ulang di Qatar

ERA.id - Jelang Piala Dunia 2022. Justin Beiber tunjukan rasa kepedulian terhadap lingkungan. Bertujuan mengurangi sampah plastik, ia menghadirkan air minum isi ulang di Qatar.

Dilansir dari CNN, Jumat (2/12/2022) Justin Bieber dan Micah Cravalho, bekerja sama mengembangkan merek air untuk kemasan isi ulang bernama Generosity.

Produk itu akan menyediakan 150 tempat air minum isi ulang yang tersebar di Qatar. Nantinya, air minum kemasan tersebut bisa disi ulang ke tempat khusus yang bertuliskan Generosity.

Pelantun lagu "Sorry" itu menjelaskan, dibuatnya air minum isi ulang sebagai bentuk pengurangan sampah pelastik.

"Saya juga ingin negara-negara mengetahui cara terbaik untuk melindungi rakyatnya. Penggunaan plastik yang berlebihan merugikan kami, kami harus lebih berkelanjutan," ucap Justin Beiber.

Cravalho selaku co-founder Generosity menambahkan, hadirnya minuman isi ulang jadi alternatif untuk minuman sekali pakai.

"Kami bercita-cita jadi pemimpin global dalam teknologi air, memberdayakan konsumen dengan produk isi ulang sebagai alternatif dari kemasan sekali pakai," ujar Cravalho.

Dikabarkan juga, produk ini akan bisa ditemukan dan dijual secara komersial di setiap event dan festival tahun 2023 nanti.

