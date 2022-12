Intip Tipe Kendaraan yang Paling Banyak Dicari di Pasar Mobil Bekas, Tipemu yang Mana?

ERA.id - OLX Autos Indonesia sebagai perusahaan digital untuk pembelian dan juga penjualan kendaraan bekas di tanah air, menyatakan bahwa Toyota Avanza dan juga Toyota Innova menjadi yang paling banyak dicari per Oktober 2022.



"Berdasarkan data Otobarometer OLX Autos per Oktober 2022, terlihat bahwa di Indonesia terdapat merek mobil yang paling banyak diminati antara lain Toyota Avanza, Toyota Kijang Innova, Honda Jazz, Honda Brio dan Honda CR-V," kata Director of Classified and New Business OLX Autos Indonesia Agung Iskandar dalam keterangan resminya dikutip dari Antara, Sabtu (3/12/2022).



Tidak hanya itu saja, dalam catatan yang diberikan oleh Otobarometer milik OLX Autos Indonesia. Pihaknya banyak menerima data pencarian kendaraan dengan tipe seperti minibus, diikuti oleh MPV dan SUV. Adapun, warna yang paling diminati oleh masyarakat luas termasuk warna hitam, putih dan silver.



Dalam hal ini, menurut dia masyarakat juga lebih dominan mencari kata kunci mobil bekas pada pencarian di website. Untuk itu, OLX Autos terus berinovasi pada layanan yang diberikan dalam memenuhi kebutuhan konsumen jelang akhir tahun ini.



"Tidak terasa tahun 2022 akan usai tak lama lagi, maka dari itu kami memperluas jangkauan kami untuk konsumen OLX Autos mendapatkan mobil impian. Terlebih bisa menjadi mobil yang lebih pasti untuk menemani liburan panjang di akhir tahun ini," tutur Agung Iskandar.



Untuk memenuhi itu semua, OLX Autos Indonesia baru saja meresmikan dua diler terbarunya yang berlokasi di Tangerang dan Karawang, guna memperkuat konsistensi di pasar mobil bekas Indonesia.