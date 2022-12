Aktor Sesame Street Bob McGrath Meninggal Dunia

ERA.id - Kabar duka datang dari industri hiburan Hollywood. Aktor pemeran Sesame Street, Bob McGrath meninggal dunia di usia 90 tahun.

Kepergian Bob McGrath ini dikonfirmasi langsung oleh pihak keluarga lewat unggahan di Facebook, Minggu (4/12/2022) waktu setempat. Dalam unggahan tersebut, keluarga mengatakan McGrath menghembuskan nafas terakhirnya dengan dikelilingi oleh keluarga.

“Halo teman-teman Facebook, keluarga McGrath memiliki berita sedih untuk dibagikan. Ayah kami Bob McGrath, meninggal dunia hari ini. Dia meninggal dengan damai di rumah, dikelilingi oleh keluarganya,” bunyi pernyataan keluarga, dikutip ET, Senin (5/12/2022).

Selain dari pernyataan keluarga, pihak Sesame Street melalui akun Sesame Workshop turut menyampaikan bela sungkawa atas kepergian McGrath yang sudah lebih dari 50 tahun bergabung dengan Sesame Street.

Dikatakan Bob McGrath merupakan salah satu anggota pemeran pendiri yang selalu membawa kegembiraan dan keajaiban bagi anak-anak di seluruh dunia.

“Seorang anggota pemeran pendiri, Bob mewujudkan melodi Sesame Street tidak seperti orang lain, dan penampilannya membawa kegembiraan dan keajaiban bagi generasi anak-anak di seluruh dunia,” tulis akun tersebut.

Sesame Workshop lantas mengenang kembali bagaimana Bob McGrath berkontribusi untuk Sesame Street sepanjang hidupnya. Pihaknya juga turut mengenang rangkaian konser yang telah dilalui mulai dari Las Vegas hingga Tokyo.

“Kami akan selamanya berterima kasih atas kontribusi kreatifnya selama bertahun-tahun untuk Sesame Street dan merasa terhormat bahwa dia berbagi begitu banyak hidupnya dengan kami," kata Sesame Workshop.

McGrath memulai debutnya di serial TV yang sudah berjalan lama pada tahun 1969, selama episode percontohannya. Dibintangi sebagai tetangga yang ramah Bob Johnson, McGrath menjadi pemain inti di Sesame Street, tampil di acara itu selama lima dekade dan 47 musim.

Penampilan seri terakhirnya tercatat pada tahun 2017, tetapi McGrath masih tetap berada di alam semesta Sesame Street. Setelah itu, ia terus menjadi penampil di berbagai acara yang terkait dengan program TV tersebut.

Pria kelahiran 1932 itu tercatat sempat muncul di acara ikonik seperti People in Your Neighborhood, Sing a Song, dan If You're Happy And You Know It. Wajah McGrath juga muncul di berbagai film, video game, dan produksi bernyanyi untuk pertunjukan Sesame Street.

Bob McGrath meninggalkan seorang istri, tiga putri dan dua putra, dan delapan cucu.