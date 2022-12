Lord Rangga Meninggal Dunia, Kesedihan Coki Pardede: Walau Beliau Halu, Tak Terhitung Tawanya

ERA.id - Ki Ageng Rangga atau biasa dipanggil Lord Rangga meninggal dunia di usia 55 tahun di Rumah Sakit Mutiara Bunda Tanjung, Brebes pada Rabu (7/12/2022) pukul 05:39 WIB.

Kabar duka ini membuat komika Coki Pardede sedih. Melalui Instagram pribadinya, sang komika membagikan momen bersama Lord Rangga. Tak hanya itu, dalam foto itu juga ada Tretan Muslim.

Dibagian caption Instagram pribadinya, Coki Pardede sangat senang karena berkesempatan menjadi orang pertama yang membuat konten bersama Lord Rangga usai bebas dari penjara di podcast Deddy Corbuzier.

Coki Pardede, Lord Rangga dan Tretan Muslim (Foto: Instagram/@cokipardedebebas)

"R.I.P. Waktu pertama beliau keluar penjara, saya @tretanmuslim dan om @mastercorbuzier dapat kehormatan untuk yang pertama kali bikin konten sama beliau," tulis Coki Pardede, dikutip dari unggahan Instagram @cokipardedebebas.

Lebih lanjut, pria berusia 34 tahun ini menceritakan kesannya bertemu dengan Lord Rangga. Menurutnya, sosok Lord Rangga sangat ramah dan baik hati. Namun, kehaluannya Lord Rangga justru mengundang canda dan tawa.

"Kesan pertama gw, beliau adalah orang yg sangat sangat ramah dan baik. Walau orang bilang beliau halu dan saya yakin itu ada benar nya Chakksss, tapi gak terhitung tawa dan senyum gw gara gara beliau," katanya.

Sahabat Tretan Muslim ini mengaku sedih. Bahkan, ia mengaku jarang sedih. Kepergian Lord Rangga membuatnya sedih.

"Jujur gw sedih dan orang kayak gw jarang sedih. Lord Rangga you will be missed," ungkapnya.

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka juga sedih atas kepergian Lord Rangga untuk selama-lamanya.

"Sedih karena lord meninggal tapi sedikit kaget karena paman Coki ternyata bisa berduka," komentar akun @son****

"Sedih banget dia menghibur banget padahal," tulis akun @raefathya****_

"Rest in peace Lord, terima kasih selama ini telah menghibur kami dengan teori-teori masuk akal," lanjut akun @frmnda****