Tolak Tantangan Tinju Jefri Nichol, Rizky Billar Pilih Fokus ke Keluarga

ERA.id - Selebritas Rizky Billar menjawab tantangan tinju yang diberikan Jefri Nichol beberapa waktu lalu. Billar memilih untuk menolak tantangan itu dengan alasan keluarga.

Penolakan untuk tanding tinju ini disampaikan Billar setelah ia diberi tahu kerabatnya tentang tantangan tersebut. Suami Lesti Kejora itu menyebut dirinya enggan menanggapi dan memilih fokus kepada keluarga kecilnya.

“Ya ini saya lagi fokus untuk membangun keluarga kecil saya. Jadi saya nggak mau membiarkan hal-hal luar, hal-hal lain yang mengganggu fokus saya ke keluarga kecil saya. Itu aja sih,” kata Rizky Billar, dikutip KH Infotainment, Jumat (9/12/2022).

Meski menolak tantangan Jefri Nichol, Billar mengungkap bahwa ia mengenal baik Nichol. Bahkan ia sempat menghubungi bintang film Pertaruhan itu untuk mengonfirmasi adanya tantangan tinju tersebut.

“Jujur saya kenal dan kemarin sempat lihat juga dan dikabarin teman saya. Makanya saya kemarin sempat ngechat anaknya untuk bertanya, untuk konfirmasi apakah saya punya salah atau tidak gitu,” jelasnya.

Lalu, kata Billar, saat dihubungi olehnya Jefri Nichol mengungkap bahwa ia tidak memiliki masalah apa pun dengan Rizky Billar. Ayah satu anak itu juga tidak mengerti maksud dan tujuan Jefri Nichol menantang dirinya untuk bertinju.

“Dan ya kita nggak tahu lah maksud dan tujuannya apa. Yang pasti dari bahsa tersebut tidak ada niat buruk sama sekali lah,” tegasnya.

Mengenai balasan dari pesan yang dikirim Billar, ia menegaskan bahwa Jefri Nichol tidak memiliki masalah apa pun dengan dirinya.

“Ada balasannya, bahwasanya tidak ada masalah apa-apa,” tutupnya.

Diketahui tantangan tinju itu sebelumnya disampaikan oleh Jefri Nichol lewat media sosial miliknya. Kala itu Nichol yang baru saja mengalahkan seorang netizen di atas ring menyebut nama Billar untuk jadwal pertandingan sebelumnya.

“Dear Mas @jefrinichol, kalau memang ini jalan ninjamu, gimana kalau lawan berikutnya si lelaki penyebab semua keributan antar 2 perempuan plus seluruh netyjens ini? You can even make it a pay-for-view event, pasti banyak yg mau bayar. And I think you’ll win,” kata @lyndaibrahim

“Lo aturin dah tuh, si billar sekalian,” jawab Nichol.

Sejak saat itu cuitan Jefri Nichol pun ramai diperbincangkan dan menuai sorotan publik.