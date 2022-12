Pacari Marshel Widianto, Yansen Eks JKT48 Dituding Numpang Tenar: Kasian Jadi Tiang Panjatan Aja

ERA.id -Marshel Widianto belum lama ini mengungkap hubungan asmaranya dengan Yansen Indiani Widianto alias Cesen eks JKT48. Hubungan itu sayangnya diwarnai dengan tudingan numpang tenar oleh netizen.

Kisah asmara Marshel dan Cesen ini diumumkan lewat akun pribadi pria 26 tahun itu di Instagram. Pada unggahan itu, Marshel membagikan kebersamaannya dengan Cesen, wanita yang kini mengisi hatinya.



"Yansen Indiani Widianto," tulis Marshel dengan emoji hati.

Unggahan itu lantas mendapat banyak dukungan dari para kerabat, termasuk Celine Evangelista, yang sebelumnya dikabarkan menjalin asmara dengan Marshel. Celine bahkan mengaku bahagia melihat Marshel bisa mendapatkan tambatan hati yang baru.



"Finnnallyy Setelah sekian lama. Happy for both of u," tulis Celine dengan emoji hati.



Sayangnya meski mendapat dukungan dari Celine, Cesen eks JKT48 ini justru dituding numpang tenar dari Marshel. Banyak netizen yang menilai Cesen hanya ingin menaikkan followers di Instagram-nya saja.



"Target berapa Followers ini??" kata @wahyutorr****.



"Kalo udah naik daun karir melonjak lu d tinggalin lagi shel percaya dah," sambar @usepp_saepu****.



"Kasian marshel jadi tiang panjatan aja," ucap @uray.v****.



"Jgn sampai jd badut LG," ujar @nuriman****.



"Mau naikin followers dia ya shel," ungkap @der****.



Diketahui sebelum go public dengan Cesen eks JKT48, Marashel Widianto sempat dikabarkan menjalin hubungan dengan mantan istri Stefan William, Celine Evangelista. Hubungan Celine dan Marshel bahkan banyak mendapat dukungan dari kerabat hingga didoakan naik ke pelaminan.



Sayangnya hubungan itu perlahan sirna. Celine dikabarkan dekat dengan Stevan Pasaribu. Sementara Marshel mulai mengungkap hubungannya dengan Cesen di Instagram-nya. Cesen sendiri merupakan mantan personel JKT48 generasi ketiga.

Tim Era.id sudah mencoba menghubungi Cesen untuk meminta keterangan terkait hubungannya dengan Marshel Widianto, namun sejauh ini belum mendapat jawaban.