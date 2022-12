Ikut Rayakan Natal Bersama Nadine Chandrawinata, Agama Dimas Anggara Dipertanyakan: Nggak Masuk Kristen Kan?

ERA.id - Pasangan Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara merayakan Natal pertama kali bersama sang buah hati, Nadi Djiwa Anggara. Momen itu sayangnya diwarnai dengan pertanyaan seputar agama yang dianut oleh Dimas Anggara.



Dalam unggahan yang dibagikan Nadine Chandrawinata, keluarga kecil itu nampak terlihat bahagia berpose di depan pohon natal. Mereka nampak kompak memakai busana bernuansa merah.



"Natal pertama Djiwa. Kehebohan terjadi seharian ini bersama bayi2 ini, satu tidur, satu nangis, satu laper, satu lagi ngantuk, gonta ganti saja haha," tulis Nadin Chandrawinata dalam keterangan.

Masih pada unggahan yang sama, nampak terlihat si kembar Marcel dan Mischa Chandrawinata ikut merayakan Natal bersama-sama. Tak lupa orang tua Nadin dan istri dari Marcel, Deasy Priscilla juga ikut merayakan Natal bersama.



Nadine mengungkap perayaan Natal itu sempat diwarnai dengan kehebohan lantaran sang anak cukup aktif. Tetapi kehebohan itu bisa diatasi dengan kehadiran anggota keluarga lainnya yang menjaga Djiwa.



"Untung yang urusin bisa gonta ganti juga, dan thank you mama papa sudah masak dari 3 hari yang lalu untuk makan siang yang lezat ini. Selamat Natal semuanya," kata Nadine.



Kemeriahan Natal keluarga Nadine Chandrawinata ini sayangnya diwarnai dengan pertanyaan seputar agama yang dianut oleh Dimas Anggara. Dimas yang diketahui menganut agama Islam memicu kekhawatiran di kalangan netizen.



"Bknnya c Dimas Islam yah?" kata @nayalali****.



"Dimas udah pindah agama iya," balas @silmi51****.



"Ya alloh jgn sampe murtad syg udh ganteeng," timpal @zephsdo****.



"Kadimas gk masuk Kristen kan," ujar @arra****.



Diketahui Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata menikah secara beda agama pada 2018. Dimas diyakini masih menganut agama Islam lantaran sempat melantunkan adzan di telinga sang anak. Meski demikian, Dimas tidak pernah secara terang-terangan membahas soal agama yang dianutnya.