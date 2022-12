Usai Ustaz Abdul Somad, Daniel Mananta Lanjut Temui Felix Siauw di Momen Natal, Natizen Sewot: Bolehlah Pendeta!

ERA.id - Usai Ustaz Abdul Somad, Daniel Mananta kini bertemu dengan Ustaz Felix Siauw. Momen pertemuan ini akan dibagikan dalam episode terbaru YouTubenya Daniel Tetangga Kamu.



Melalui Instagramnya, Daniel membagikan cuplikan singkat pertemuannya dengan Felix Siauw. Video itu menampilkan Felix yang memasuki apartemen sekaligus studio milik Daniel.



Terlihat perbincangan antara Daniel dan Felix, baik di depan maupun di balik kamera. Namun, Daniel sendiri tidak membocorkan isi perbincangannya dengan Felix di cuplikan tersebut.



Momen lengkap pertemuan dengan Felix Siauw ini akan dibagikan Daniel pada 9 Januari 2023 mendatang. Penayangannya cukup lama karena YouTubenya sedang libur di momen Natal dan Tahun Baru.





"Happy holidays to you all! Untuk para tetangga yang menunggu episode @danieltetanggakamu, we'll be back di 9 Januari 2023 so stay tuned karena @felixsiauw is in the house. Don't miss it guys!" tulis Daniel Mananta.



Pertemuan Daniel Mananta dengan Felix Siauw ini menimbulkan pro kontra netizen di kolom komentar unggahannya. Ada netizen yang menantikan video tersebut, tetapi ada juga netizen yang menyayangkannya.



"Nggak sabar, udh lama pengen supaya Ustaz Felix Siauw diundang di DTK," kata salah satu akun.



"Momen Natal ini bolehlah ngobrolnya sama pastor atau pendeta gitu. Suka banget atensi publik kayaknya ustaz diundang terus," ucap yang lain.



"Wah gak sabar nih nontonnya, semoga ntar gk ada yg blunder deh," sambung yang lain.