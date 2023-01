Pesta Tahun Baru di Beach Club Mewah, Jessica Iskandar Disindir Soal Utang

ERA.id - Jessica Iskandar merayakan malam pergantian tahun bersama sang suami, Vincent Verhaag, keluarga dan teman dekatnya. Jessica merayakan tahun baru dengan menghadiri festival musik di sebuah beach club mewah di Bali.



Momen perayaan pergantian tahun itu dibagikan Jessica Iskandar lewat unggahan Instagram-nya. Terlihat senyum bahagia terpancar di wajah Jessica, sang suami, putranya El Barack, kakaknya Erick Iskandar, dan temannya.



Pada keterangan unggahannya, Jessica mengungkapkan perasaan bahagianya bisa menikmati festival musik tersebut selama tiga hari.



"Holyfest day 3! Three days in a row GOOD VIBES, COOL CREW AND SO MUCH FUN," tulis Jessica Iskandar, pada Senin (2/2/2023).

Unggahan Jessica Iskandar yang menikmati festival musik ini pun menuai sorotan netizen. Banyak dari mereka yang menyindir Jessica mengenai dirinya yang terlilit utang cicilan rumahnya.



"Utangnya sudah lunas ya mbak?" tanya salah satu netizen.



"Utang lunas nih, happy banget," ucap yang lain.



Meski demikian, ada juga beberapa netizen yang membela Jessica Iskandar. Mereka mengingatkan bahwa utang Jessica bukan urusan netizen yang nyinyir.



"Sudah jangan kepo jadi orang, kan kamu nggak ikut bayar," sahut yang lain.



Seperti diketahui, Jessica Iskandar beberapa waktu lalu mengaku bahwa ia menunggak cicilan rumah hingga tiga bulan karena ditipu rekan bisnisnya. Ia juga mengaku harus menjual beberapa aset berharga untuk membayar cicilan tersebut.